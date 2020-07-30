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Компания NVIDIA запускает новую акцию для покупателей видеокарт GeForce RTX, а также настольных компьютеров и ноутбуков, в составе которых присутствуют видеокарты данной серии. Близится анонс видеокарт Ampere следующего поколения, и компании нужно быстрее распродать остатки RTX 2000-серии. Если вас не интересует следующее поколения видеокарт NVIDIA, стоимость которых на старте продаж сложно себе представить, но вы планировали приобретение видеокарты или компьютера на базе RTX 2000, то, возможно, подходящий момент настал.

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До 27 августа покупатели получают золотое издание игры Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от Ubisoft в подарок. Rainbow Six Siege является одним из самых популярных соревновательных шутеров с активной базой игроков, исчисляемой миллионами. Ключом к его популярности является классический формат тактических сражений 5 на 5, разыгрываемый на более чем двадцати уникальных картах с разрушаемой обстановкой. В игре присутствует множество уникальных оперативников, каждый из которых обладает своими особыми способностями и навыками. Это делает каждый матч особенным и неповторимым.

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Золотое издание игры включает в себя 16 оперативников из 1-го и 2-го сезона, специальную форму, скины, косметические предметы и сезонный пропуск 5-го года, который даст вам возможность получить всех новых оперативников в этом году, а также повысить свой статус до VIP-игрока и получить ускоренное развитие с заданиями боевого пропуска.

Список участвующих в акции видеокарт GeForce RTX 2000, ноутбуков или ПК на их основе доступен на официальной странице акции #FPSИМЕЕТЗНАЧЕНИЕ.

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Также стоит напомнить, что компания ASUS некоторое время назад запустила свою акцию с кэшбеком на видеокарты NVIDIA RTX. Акция ASUS продлится до 31 августа, но, для надежности, необходимо уточнить по официальным каналам связи, остались ли в наличии призовые купоны. Страница акции ASUS «Побеждай с лучшими» доступна по ссылке.