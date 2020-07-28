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Команда PlayStation 5 рассказывала о новой системе игровой консоли нового поколения от Sony, которая обеспечит мгновенную загрузку игр и избавит игроков от необходимости наблюдать загрузочные экраны. Сегодня стало известно, как называется эта система и как она изменит взаимодействие пользователей с игрой.

Система моментальной загрузки Activities была представлена Аланом Ярниу (англ. Alan Jarniou) и Себастьеном Ваксеном (англ. Sebastien Waxin), директором и менеджером по продукту гоночного автосимулятора WRC 9, во время презентации игры. Портал wccftech со ссылкой на испанское подразделение gamereactor сообщает, что система PlayStation 5 Activities позволит мгновенно получить доступ к гонкам или другим частям игры прямо из меню. Автосимулятор использует все технические возможности PlayStation 5, предлагая игрокам насладиться гонками с великолепной графикой, физикой и симуляцией в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

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Однако, именно улучшение алгоритмов загрузки подарит пользователям совершенно новый игровой опыт. В WRC 9 все игроки будут «на крючке» за счет системы полностью асинхронной и оптимизированной загрузки, использующей возможности сверхбыстрого SSD-накопителя PlayStation 5. Игроки мгновенно перенесутся за руль болида прямо из меню игры — функция PlayStation 5 Activities предложит мгновенные ссылки на все игровые события. Игровые серверы будут предоставлять консоли информацию в режиме реального времени, в свою очередь, консоль будет моментально загружать данные и предоставлять всю информацию игроку в пользовательском интерфейсе. Игрок сможет выбирать все, что угодно и мгновенно присоединяться к любой игровой сессии и переключаться между событиями. Система будет работать как для одиночной, так и для многопользовательской игры.