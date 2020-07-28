Xiaomi внедряет в MIUI 12 возможности продвинутого управления смартфоном за счет прикосновений
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Участники портала XDA Developers обнаружили, что Google тестирует функцию двойного нажатия по задней панели телефона для выполнения определенных операций, таких как запуск приложения камеры, ассистента Google, начала или приостановки воспроизведения музыки.
xda-developers.com
Компания Apple также представила аналогичную функцию в новой версии операционной системы iOS 14. Пользователи могут коснуться несколько раз по задней части iPhone для выполнения различных функций, включая возврат к домашнему экрану, отключение звука, открытие центра уведомлений или других задач.
Xiaomi не отстает от своих конкурентов и также тестирует аналогичные функции для новейшей версии своей оболочки MIUI 12. Разработчики XDA Developers обнаружили в коде бета-версии MIUI 12 наличие новой функции. Как показано на снимках, MIUI 12 предоставляет два варианта: двойной и тройной тап по задней панели телефона, которым можно назначить выполнение различных функций. Например, двойным или тройным тапом можно сделать снимок экрана, включить фонарик, камеру, открыть панель уведомлений.
XDA Developers уточнили, что Xiaomi в настоящее время проводит закрытое тестирование этой функции и не предоставляет доступ к ней для сообщества. Не исключено, что в будущем возможности функции будут расширены множеством различных сценариев, отладка которых требует времени, поэтому в ближайшее время появление функции «Коснуться сзади» в тестовых сборках маловероятно.
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