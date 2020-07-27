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Согласно последним новостям, Intel достигла соглашения с TSMC о производстве 180000 6-нм чипов в следующем году. Из-за задержек в производстве Intel, в следующем году AMD расширит поставки процессоров и графических чипов, продолжая захватывать доли рынка настольных компьютеров, ноутбуков и серверов. AMD увеличила свои заказы TSMC на чипы 7-нм и 7-нм+ до 200000 штук. В следующем году компания станет крупнейшим заказчиком TSMC для 7-нм техпроцесса. В свою очередь, благодаря заказам от Intel и AMD, производственные мощности TSMC останутся полностью загруженными в первой половине 2021 года.

В 2021 году Intel будет использовать 6-нм производство TSMC в больших масштабах и продолжит использование производственных мощностей 3-нм в 2022 году. Первостепенное значение должно приобрести производство графических чипов, поскольку они проще в изготовлении, чем процессорные, и TSMC обладает богатым опытом в этом направлении.

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Первая настольная дискретная видеокарта Intel Xe DG1 должна быть представлена 14 августа. Судя по предыдущим новостям, она будет производиться с использованием собственного 10-нм техпроцесса Intel. Видеокарта получила 96 исполнительных блоков, включающих 768 ядер, работающих на базовой частоте 1 ГГц с возможностью ускорения до 1,5 ГГц. Объем видеопамяти составит 3 Гб, а тепловой пакет всего лишь 25 Вт. Высокопроизводительная настольная видеокарта Intel Xe DG2 с большой вероятностью будет использовать 6-нм техпроцесс TSMC, а не 7-нм, как предполагалось ранее.