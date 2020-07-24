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Жюль Урбах (англ. Jules Urbach), генеральный директор OTOY (компании, специализирующейся на облачных сервисах голографической визуализации), поделился первыми результатами тестирования ускорителя NVIDIA A100.

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Графический процессор является первой и пока единственной видеокартой на основе Ampere (точнее, вычислительным ускорителем). Хотя NVIDIA объявила о немедленной доступности A100 для систем DGX100, мы еще не видели каких-либо значимых тестов A100.

A100 оснащен первым 7-нм графическим процессором NVIDIA, GA100. Этот GPU оснащен 6912 ядрами CUDA и 40 ГБ памяти HBM2. Это также первая карта с интерфейсами PCIe 4.0 или SXM4 (в зависимости от варианта поставки).

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OctaneBench — тест, разработанный для тестирования производительности пакета OctaneRender. OctaneRender был первым коммерчески доступным продуктом для визуализации технологии Ray Tracing, который полностью использовал графический процессор. Это программное обеспечение работает исключительно на графических картах NVIDIA, поскольку оно основано на технологии CUDA, поэтому результаты невозможно сравнить с видеокартами AMD.

Вычислительный ускоритель А100 набрал 446 баллов. До сегодняшнего дня самой быстрой видеокартой NVIDIA на базе архитектуры Turing в OctaneBench была GRID RTX 8000, которая набрала 328 баллов. Ускорители Tesla V100, TITAN V и Quadro GV100 на базе архитектуры Volta по-прежнему неплохо смотрятся на фоне Ampere, демонстрируя производительность на 11…33% хуже.