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Официальный анонс гибридных процессоров AMD Renoir 4-го поколения запланирован на сегодня. По некоторой информации компания должна представить три модели для корпоративного сегмента рынка, возможно, будут представлены еще несколько моделей из подгруппы GE с пониженным энергопотреблением или модели для основной массы потребителей.

Новые APU сочетают в себе процессорные ядра на базе архитектуры Zen2, которая лежит в основе настольных процессоров Ryzen 3-го поколения, а также улучшенную графику Vega, изготовленную по 7-нм техпроцессу. Процессоры станут доступны 8 августа. Компания AMD отметилась анонсами продуктов в символические даты, например, первый 7-нм продукт компании, видеокарта Radeon Vega VII, была анонсирована 7.07.2019, а процессоры Ryzen 3000 XT семейства Matisse Refresh были представлены 7.07.2020. Следуя этой логике, начало поставок и продаж гибридных процессоров Renoir назначено на 8 августа: лучший процессор линейки получил 8 ядер, а встроенная графика Vega — 8 вычислительных блоков.

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Стоимость процессоров, которая с большой вероятностью является окончательной, сегодня появилась у японских ритейлеров. Без учета налогов стоимость новинок составит:

Ryzen 7 4750G 39980 японских иен ($372 или 26400₽)

Ryzen 5 4650G 26980 японских иен ($251 или 17800₽)

Ryzen 3 4350G 19980 японских иен ($186 или 13200₽)

На момент публикации стоимость подтверждена японским представительством AMD.

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Топовая модель Ryzen 7 4750G является аналогом Ryzen 7 3700X с базовой частотой 3,6 ГГц, частотой в турбо режиме 4,4 ГГц и TDP 65 Вт. Графика Vega, установленная в Ryzen 7 4750G, включает 8 вычислительных блоков с 512 потоковыми процессорами, работающими на частоте 2100 МГц. Графика Vega 11, установленная в Ryzen 5 3400G, лучшей модели APU Ryzen 3-го поколения, имела 11 вычислительных блоков и номинальную тактовую частоту ядра 1250 МГц. Ожидается, что производительность улучшенной Vega 8 примерно на 20% превысит Vega 11 прошлого поколения. В свою очередь Ryzen 5 4650G и Ryzen 3 4350G являются аналогами Ryzen 5 3600 и Ryzen 3 3300X со встроенной графикой Vega 7 (1900 МГц) и Vega 6 (1700 МГц) соответственно.