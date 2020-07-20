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За день до анонса первых гибридных процессоров AMD Renoir в сети появился новый рекорд разгона Ryzen 7 4700G. Новинка уже показывала достойные результаты, покорив 4,8 ГГц. Но, как оказывается, это далеко не предел для новых APU от AMD.

Пользователь, зарегистрированный как KETA-PC, опубликовал в базе данных CPU-Z результат разгона 8-ядерного гибридного процессора Ryzen 7 4700G. Модель смогла покорить 4964 МГц по всем ядрам. Напряжение при этом составило внушительные 1,519 В. Немного не хватило до отметки в 5 ГГц, но 4964 МГц уже достойный результат — предыдущему поколению процессоров на микроархитектуре Zen такие показатели и не снились. Учитывая, что это инженерный образец, возможно, с не самыми лучшими показателями разгона, можно ожидать, что серийные Renoir достигнут заветных 5 ГГц.

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Такой частотный прогресс позволяет надеяться, что разгонный потенциал процессоров Zen3 будет еще выше. Тогда мы сможем увидеть, как AMD догонит процессоры Intel по максиамльным частотам. На данный момент процессоры Intel 10-го поколения способны увеличивать частоту только одного ядра до 5,3 ГГц за счет технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Следующее, 11 поколение процессоров Intel, так же, как и 10 поколение, будет основано на 14-нм техпроцессе, поэтому увеличения частот процессоров Intel ждать не приходится.