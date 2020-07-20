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Официальный анонс первых гибридных процессоров AMD Ryzen 4000G (Renoir) состоится 21 июля. Планируется представить три PRO модели для корпоративного сегмента рынка: Ryzen 7 4750G, Ryzen 5 4650G и Ryzen 3 4350G. Неизвестно, когда компания AMD планирует представить всю линейку гибридных процессоров, включая модели для основной массы потребителей. На данный момент информации о производительности новых APU крайне мало. Только несколько источников публикуют достаточно ограниченные данные о возможностях новых решений AMD со встроенной графикой. Китайский энтузиаст ITCooker уже несколько недель делится особенностями Ryzen 7 4700G со своей аудиторией, сейчас в руки специалиста попали еще две модели новейших APU — Ryzen 3 и Ryzen 5.

В своих новых экспериментах ITCooker смог разогнать Ryzen 5 4650G до 4765 МГц по всем ядрам. В этом ему помогла материнская плата ASRock B550 Taichi. Для достижения такой частоты потребовалось поднять напряжение на процессоре до 1,425 В — достаточно высокий показатель для 7-нм процессора. Если снизить частоту до 4540 МГц, то для стабильной работы достаточно напряжения 1,375 В. На частоте 4540 МГц производительность во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z показывает, что 6-ядерный гибридный процессор Ryzen 5 4650G оказывается быстрее Intel Core i7-8700K, особенно в многопоточной нагрузке. В базе данных CPU-Z лучший показатель за июль установил Ryzen 5 3600X, набравший 4106 баллов.

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Ryzen 3 4250G в руках ITCooker успел пройти только испытание тестовым пакетом Cinebench R15, где набрал 990 очков. Это немного меньше, чем у процессора Ryzen 3 3300X, который смог набрать в этом тесте 1129 баллов. Сказывается меньшая максимальная частота процессора, 4,1 ГГц против 4,3 ГГц, а также меньший объем кэша 3-го уровня, 4 МБ против 16 МБ. Но нужно отметить, что 990 очков это показатель Intel Core i7 -7700K, а это для Ryzen 3 4250G очень неплохо.

В своем резюме ITCooker сравнил новые APU с процессорами Ryzen 3 3100 и 3300X. Если отбросить наличие встроенной графики, Ryzen 3 3100 и 3300X выглядят более уверенно, что вполне очевидно. У них больше объем кэша 3-го уровня, выше максимальные частоты. Преимущество процессоров Ryzen 4000G в возможности работать с более быстрой памятью и при более высоких частотах внутренней шины Infinity Fabric. Однако, чтобы раскрыть это преимущество необходима очень хорошая оперативная память, которая стоит очень дорого. Потенциальные покупатели AMD Renoir никогда не выберут такую память для своей системы, поскольку выгоднее вложить деньги в дискретную видеокарту или более мощный процессор. Производительность новых процессоров и их встроенной графики хороша с памятью DDR4, работающей на эффективной частоте 4333 МГц, при задержках 14-14-14-28-48-318-188-132. Но такой комплект может оказаться дороже дискретной видеокарты. Таким образом, новые APU все еще слабо смотрятся, как полноценное решение для игр, они отлично подойдут для домашних мультимедиа станций и рабочих компьютеров.