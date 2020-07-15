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Цифровой сервис Humble Bundle запустил в продажу новый набор Humble Warhammer Bundle 2020. Как многие уже могли догадаться, в наборе собраны игры из знаменитой серии Warhammer. В нем вы найдете игры разных жанров: стратегии, экшн, различные интерактивные материалы и даже спортивные игры. Что немаловажно, все игры активируются в цифровом сервисе Steam и доступны для Windows и Mac, а некоторые и для Linux.

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Humble Warhammer Bundle 2020 разделен на три части. Заплатив всего лишь 50 рублей, вы получите 4 игры из первой части набора:

безумный шутер от первого лица Warhammer 40,000: Kill Team в котором вы окажетесь в шкуре элитного космического имперского десантника.

захватывающую стратегию в реальном времени Warhammer 40,000: Dawn of War, которая представлена в издании Game of the Year Edition, содержащем восемь дополнительных карт, дополнительные онлайн-режимы и все обновления.

широкий набор материалов и книг Legacy of Dorn: Herald of Oblivion.

кооперативный боевик от первого лица с элементами ближнего боя Warhammer: End Times Vermintide.

Заманчивое предложение! За 50 рублей вы получаете 4 игры общей стоимостью около 1500 рублей (стоимость в сервисе Steam на момент публикации).

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Заплатив 500 рублей вы дополнительно получите еще четыре стратегии: вторую часть Warhammer 40,000: Dawn of War II, Battlefleet Gothic: Armada, Warhammer 40,000: Sanctus Reach и Warhammer 40,000: Deathwatch Enhanced Edition. Стоимость этих игр в Steam составляет свыше 2200 рублей!

Заплатив 900 рублей вы расширите набор экшеном Warhammer 40,000: Space Marine Collection, стратегией в реальном времени Warhammer 40,000: Dawn of War III и спортивной игрой с элементами стратегии Blood Bowl 2 Legendary Edition в которой смешались вселенная Warhammer и американский футбол. Стоимость этих игр в Steam достигает 5127 рублей!

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Каждый найдет для себя выгодный вариант. Даже если вы не являетесь фанатом игр Warhammer, как можно пройти мимо набора из 4 игр за 50 рублей? А потратив 900 рублей, вы получаете набор из 11 игр общей стоимостью около 9000 рублей — десятикратная скидка. Такие предложения не часто можно увидеть даже на сезонных распродажах. Купив весь набор, вы также получаете бесплатно месяц подписки Humble Choice, которая позволит вам дополнительно получить несколько игр на выбор из ежемесячного списка Humble Bundle бесплатно.

Набор будет доступен в течение 13 дней. Humble Bundle предоставляет возможность оплаты через PayPal или с помощью банковской карты.