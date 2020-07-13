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В рамках онлайн-конференции Ubisoft Forward компания раскрыла множество подробностей о своих новых проектах. Для многих самой ожидаемой игрой от Ubisoft является новая часть прославившейся серии Watсh Dogs, получившая название Legion. Watch Dogs Legion — первая игра в серии и одна из первых игр Ubisoft, в которой будет реализована поддержка технологии трассировки лучей NVIDIA. Трассировка лучей позволит воссоздать в Watch Dogs Legion натуральное физическое поведение света, что должно сделать открытый мир игры гораздо реалистичнее и привлекательнее.

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Компания Ubisoft провела демонстрацию игры, позволив протестировать предварительную сборку с включенным Ray Tracing. В тестовых системах использовалась самая мощная видеокарта от NVIDIA — RTX 2080 Ti, но даже она не обладает достаточной производительностью, чтобы стабильно поддерживать в игре 60 кадров в секунду.

Как отметили представители портала DigitalFoundry, демонстрационная версия игры запускалась в разрешении 1920x1080 с «Ультра» настройками графики и включенной технологией Ray Tracing. Изначально максимальная частота кадров была ограничена 30 FPS, чувствовалось, что тестовая система не может обеспечить комфортный игровой процесс. Снятие ограничения кадров не позволило добиться плавности — производительности RTX 2080 Ti не хватало.

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Watch Dogs Legion также будет поддерживать технологию адаптивного сглаживания NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая на предварительной демонстрации была недоступна. Использование этой технологии в Watch Dogs Legion должно позволить добиться 60 кадров в секунду на RTX 2080 Ti при «Ультра» настройках и разрешении 1080p. Тем не менее, Watch Dogs Legion демонстрирует, что флагманы текущего поколения уже не справляются с современными игровыми проектами. Представьте, какая видеокарта потребуется для запуска игры в 4K разрешении с включенными отражениями. Только флагманам следующего поколения это будет под силу.

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