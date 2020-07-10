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Процессор AMD Ryzen 3 4300U работает без охлаждения даже при увеличенном энергопотреблении

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Источник изображения: Fritzchens Fritz

Около месяца назад технический энтузиаст, скрывающийся под псевдонимом Fritzchens Fritz, решил проверить, что будет с мобильным процессором AMD Ryzen 3 4300U, если лишить его охлаждения. Тепловой пакет гибридного 4-ядерного Ryzen 3 4300U составляет всего лишь от 15 до 25 Вт, его предельная температура рабочая температура ограничена 105°C, а рабочие частоты лежат в диапазоне 2,7…3,7 ГГц.

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Первый эксперимент прошел удачно, процессор без охлаждения выдержал испытание в тестовых пакетах Cinebench R15, 3DMark, FurMark и позволил поиграть в  Crysis, сохранив полную работоспособность. Удивительно, но процессор абсолютно не пострадал при эксплуатации без охлаждения и Fritzchens Fritz недавно повторил эксперимент. На этот раз процессор был нагружен тестовым пакетом Prime95, а встроенная графика — FurMark. Лимиты энергопотребления процессора были увеличены до 45 Вт.


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Система охлаждения была снята с процессора прямо во время работы. Температура резко возросла, но система не потеряла стабильность. Процессор сбросил частоты и продолжил работать при температуре около 98°C. Когда кулер вернулся на место, процессор моментально повысил частоты до 3,7 ГГц.

Источник изображения: Ryzen 4000 Renoir APU at 45W

Похоже Fritzchens Fritz поставил цель все-таки добить несчастный Ryzen 3 4300U и интересуется, как можно расширить пределы энергопотребления до более высоких значений. Интересно, а можно ли придумать для ноутбуков быстросъемное охлаждение, позволяющее быстро подогреть на процессоре чашку чая или кофе.

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