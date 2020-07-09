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Компания Huawei продолжает рассылку последней стабильной версии фирменной оболочки Emotion UI для своих устройств. Практически всех устройств из официального плана обновления Huawei завершено тестирование и стабильные версии EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 распространяются на устройства по всему миру. В первую очередь обновления получает азиатский регион, затем волна постепенно доходит до Европы и России.

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В Китае стабильная EMUI 10.1 вышла для смартфонов серии Nova 5, базовой версии и модификаций Nova 5 Pro, Nova 5i Pro и Nova 5z. Для глобального рынка летом 2019 года был представлен смартфон Nova 5T, который получил более привлекательные характеристики, чем китайские варианты. Он также получил обновление до EMUI 10.1.

Huawei Nova 5T основан на чипсете HiSilicon Kirin 980 с восьмиядерным процессором (2x2,6 ГГц Cortex-A76 + 2x1,92 ГГц Cortex-A76 + 4x1,8 ГГц Cortex-A55) и высокопроизводительной графикой Mali-G76 с 10 вычислительными блоками (MP10). Китайские смартфоны довольствуются Kirin 810 (2x2,27 ГГц Cortex-A76 + 6x1,88 ГГц Cortex-A55) и Mali-G52MP6. Остальные характеристики аппаратов схожи. Это большой дисплей 6,26 дюйма с разрешением 1080x2340 пикселей, квадро-камера, оснащенная модулями по формуле 48+16+2+2 Мп и фронтальная камера на 32 Мп. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, а встроенный накопитель стандарта UFS 2.1 обладает объемом 128 ГБ. Жизнь аппарата поддерживается аккумулятором на 3750 мАч. Huawei Nova 5T отличный смартфон среднего класса с производительной платформой, качественными камерами и неплохой автономностью.

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Сегодня обновление EMUI для Huawei Nova 5T добралось до Европы. Аппараты во Франции получили обновление EMUI 10.1.0.221. Оно принесло новые функции, такие как совместная работа с несколькими экранами, режим Smart Charging, MeeTime, Split Screen и майское исправление безопасности. Пакет обновления весит свыше 4,5 ГБ.

Возможно, уже скоро обновление доберется и до российских смартфонов.