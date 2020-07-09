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Обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei Nova добралось до Европы

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Источник изображения: EMUI Weibo

Компания Huawei продолжает рассылку последней стабильной версии фирменной оболочки Emotion UI для своих устройств. Практически всех устройств из официального плана обновления Huawei завершено тестирование и стабильные версии EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 распространяются на устройства по всему миру. В первую очередь обновления получает азиатский регион, затем волна постепенно доходит до Европы и России.

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В Китае стабильная EMUI 10.1 вышла для смартфонов серии Nova 5, базовой версии и модификаций Nova 5 Pro, Nova 5i Pro и Nova 5z. Для глобального рынка летом 2019 года был представлен смартфон Nova 5T, который получил более привлекательные характеристики, чем китайские варианты. Он также получил обновление до EMUI 10.1.

Источник изображения:
huaweiupdate.com

Huawei Nova 5T основан на чипсете HiSilicon Kirin 980 с восьмиядерным процессором (2x2,6 ГГц Cortex-A76 + 2x1,92 ГГц Cortex-A76 + 4x1,8 ГГц Cortex-A55) и высокопроизводительной графикой Mali-G76 с 10 вычислительными блоками (MP10). Китайские смартфоны довольствуются Kirin 810 (2x2,27 ГГц Cortex-A76 + 6x1,88 ГГц Cortex-A55) и Mali-G52MP6. Остальные характеристики аппаратов схожи. Это большой дисплей 6,26 дюйма с разрешением 1080x2340 пикселей, квадро-камера, оснащенная модулями по формуле 48+16+2+2 Мп и фронтальная камера на 32 Мп. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, а встроенный накопитель стандарта UFS 2.1 обладает объемом 128 ГБ. Жизнь аппарата поддерживается аккумулятором на 3750 мАч. Huawei Nova 5T отличный смартфон среднего класса с производительной платформой, качественными камерами и неплохой автономностью.

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Сегодня обновление EMUI для Huawei Nova 5T добралось до Европы. Аппараты во Франции получили обновление EMUI 10.1.0.221. Оно принесло новые функции, такие как совместная работа с несколькими экранами, режим Smart Charging, MeeTime, Split Screen и майское исправление безопасности. Пакет обновления весит свыше 4,5 ГБ.

Возможно, уже скоро обновление доберется и до российских смартфонов.

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Теги

huawei emui emui 10.1 magic ui magic ui 3.1
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