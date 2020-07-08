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Каким должен быть современный игровой компьютер, чтобы его производительности хватило на ближайшие годы? Нужно учитывать, что скоро состоится релиз консолей нового поколения, новые игры будут разрабатываться с учетом возможностей игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5, а, как известно, они получили отличные технические характеристики.

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В вопросе выбора комплектующих решил разобраться интернет портал gamepressure.com. По мнению авторов, нельзя напрямую сравнивать мощность игровых консолей и персональных компьютеров, разница в производительности этих устройств зависит не только от теоретической мощности компонентов, но и от множества других факторов.



PlayStation 5 Xbox Series X Процессор 8-ядерный, 3,5 ГГц AMD Zen 2 8-ядерный, 3,8 ГГц AMD Zen 2 Графический ускоритель 10,3 терафлопс AMD RDNA 2 12,0 терафлопс AMD RDNA 2 Память 16 ГБ GDDR6 16 ГБ GDDR6 Накопитель 825 ГБ NVMe SSD 1 ТБ NVMe SSD Разрешение до 8K включительно Частота кадров до 120 включительно

Видеокарта является наиболее важным компонентом в компьютере, предназначенном для игр. С выбором видеокарты связано несколько проблем. Когда в 2013 году были представлены консоли текущего поколения, они могли похвастаться наличием большого объема (8 ГБ) быстрой памяти, распределяемой между процессором и видеокартой. Подавляющее большинство видеокарт тех лет были оборудованы 2 ГБ видеопамяти, что впоследствии, с появлением новых игр, оказалось узким местом. Сейчас ситуация повторяется, новые консоли оборудованы 16 ГБ памяти GDDR6. Из этого объема может быть выделено 10…12 ГБ под нужды графического чипа. При этом только флагманская видеокарта NVIDIA RTX 2080 Ti может похвастаться наличием 11 ГБ видеопамяти. Вычислительная мощность графических чипов консолей следующего поколения составляет 10-12 ТФлопс, что соответствует уровню RTX 2080. Выбор видеокарты RTX обуславливается желанием соответствовать технологических инновациям новых консолей, которые будут поддерживать трассировку лучей. В конечном итоге выбор авторов пал на NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с 8 ГБ видеопамяти. Хотелось бы больше видеопамяти, но RTX 2080 Ti стоит слишком дорого.

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Процессор для нового компьютера выбрать проще всего. AMD Ryzen 7 3700X практически идентичен процессору, установленному в PS5 и Xbox Series X. Материнской платой для системы должна стать модель на базе чипсета X570 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 для SSD. Быстрый доступ к данным и высокие скорости чтения и записи очень важны, Sony делает на это большой упор. Но быстрые SSD с поддержкой PCIe 4.0 стоят слишком больших денег, сейчас можно ограничиться PCIe 3.0 накопителем объемом 1 ТБ, а поддержка PCIe 4.0 останется заделом на будущее. Можно сэкономить, ограничившись материнской платой на чипсете B450.

Объем оперативной памяти должен быть не менее 16 ГБ, а поскольку используется процессор Ryzen, производительность которого существенно возрастает с ростом частоты оперативной памяти, эффективная частота модулей должна быть не менее 3 ГГц. Модули с частотой 3200…3600 МГц с CL16 таймингами — лучший выбор.

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Также в сборку вошел качественный блок питания на 650 Вт и неплохой корпус, соответствующий современным трендам. Итоговая стоимость подборки авторов портала составила около $2000 с материнской платой X570, при этом замена платы на B450 вариант позволит сэкономить $200. С подробной конфигурацией можно ознакомиться в оригинальном материале.