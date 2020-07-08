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Игровой сервис UPLAY+ позволяет пользователям играть во множество игр компании Ubisoft. В каталоге сервиса собрана огромная коллекция видеоигр различного жанра и UPLAY+ открывает доступ как к множеству новых игр, так и к старым проектам Ubisoft. Также подписчики сервиса получают ранний доступ к новинкам, за 3 дня до релиза. Каталог регулярно пополняется новым контентом. Подписку UPLAY+ можно оформить в цифровом сервисе Ubisoft Store, ее стоимость составляет 999 рублей, но компания решила провести акцию и сделать подписку бесплатной в течение ограниченного периода времени.

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С 7 по 27 июля для новых игроков и для всех пользователей не обладающих на момент начала акции действующей подпиской доступен недельный бесплатный доступ UPLAY+. Однако воспользоваться предложением смогут только пользователи привязавшие к своей учетной записи действующую банковскую карту.

Будьте внимательны! Как только период бесплатного доступа закончится, с вашего банковского счета будет автоматически списана ежемесячная плата для продления подписки UPLAY+ в размере 999 рублей. Чтобы избежать списания средств, необходимо отменить подписку заранее, желательно задолго до окончания 7-дневного бесплатного периода.

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Таким образом, если вы не планируете оформлять платную подписку, у вас есть около 6 дней бесплатного доступа к UPLAY+, которым можно воспользоваться с 7 до 27 июля. Также стоит напомнить о бесплатной раздаче Watch Dogs 2 на мероприятии Ubisoft Forward, которое пройдет в это воскресенье. Начало в 21:00 по московскому времени.