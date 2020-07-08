Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера состоялся официальный релиз процессоров AMD Ryzen обновленного семейства Matisse Refresh. Седьмое июля (7/7) символическая для компании дата. В прошлом году компания впервые представила 7 июля сразу два революционных продукта: первые 7-нм процессоры Ryzen и высокопроизводительную 7-нм графику Radeon RX 5000-серии. Генеральный директор компании AMD, Лиза Су (англ. Lisa Su), в своем обращении заявила, что процессоры Ryzen это лучшее, что может получить компьютер и это заслуга лучшей в мире команды инженеров. Производительность и успех процессоров Ryzen это следствие грамотных технических решений. Новый техпроцесс, чиплетная архитектура, новая микроархитектура Zen2. Соединив все это воедино мы получили оптимальный продукт — это делает процессоры Ryzen особенными.

реклама





Со слов Лизы Су, ей очень приятно читать отзывы покупателей процессоров Ryzen 3-го поколения, которые рассказывают свои истории о новых сборках, о том как они собирают первый компьютер для своих детей, об опыте первой сборки компьютера на базе процессоров AMD. Все это является показателем того, как процессоры Ryzen взбудоражили рынок.

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Сегодня мы рады отпраздновать новый этап 7/7 с тремя новыми XT процессорами. Это лучшее, что может предложить 3-е поколение процессоров Ryzen. Но компания продолжает свое движение, чтобы предоставить пользователям еще большую производительность, и эта задача будет выполнена с процессорами Zen3. Процессоры Zen3 выглядят превосходно в тестовых лабораториях, успехи компании и соблюдение планов говорят о том, что новые процессоры будут запущены позже в этом году. Не терпится рассказать больше о них.

По предварительной информации, первые процессоры Ryzen семейства Vermeer на базе микроархитектуры Zen3 должны появиться в конце 2020 года. Ожидается, что они принесут увеличение количества исполняемых инструкций за такт до 20-25%, улучшится взаимодействие между ядрами за счет применения 8-ядерных CCX, контроллер памяти сможет работать с высокоскоростной памятью DDR4, значительно увеличится частота внутренней шины Infinity Fabric.