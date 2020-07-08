AMD сообщает о превосходной производительности процессоров Zen3 и их скором релизе
Вчера состоялся официальный релиз процессоров AMD Ryzen обновленного семейства Matisse Refresh. Седьмое июля (7/7) символическая для компании дата. В прошлом году компания впервые представила 7 июля сразу два революционных продукта: первые 7-нм процессоры Ryzen и высокопроизводительную 7-нм графику Radeon RX 5000-серии. Генеральный директор компании AMD, Лиза Су (англ. Lisa Su), в своем обращении заявила, что процессоры Ryzen это лучшее, что может получить компьютер и это заслуга лучшей в мире команды инженеров. Производительность и успех процессоров Ryzen это следствие грамотных технических решений. Новый техпроцесс, чиплетная архитектура, новая микроархитектура Zen2. Соединив все это воедино мы получили оптимальный продукт — это делает процессоры Ryzen особенными.
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Со слов Лизы Су, ей очень приятно читать отзывы покупателей процессоров Ryzen 3-го поколения, которые рассказывают свои истории о новых сборках, о том как они собирают первый компьютер для своих детей, об опыте первой сборки компьютера на базе процессоров AMD. Все это является показателем того, как процессоры Ryzen взбудоражили рынок.
Сегодня мы рады отпраздновать новый этап 7/7 с тремя новыми XT процессорами. Это лучшее, что может предложить 3-е поколение процессоров Ryzen. Но компания продолжает свое движение, чтобы предоставить пользователям еще большую производительность, и эта задача будет выполнена с процессорами Zen3. Процессоры Zen3 выглядят превосходно в тестовых лабораториях, успехи компании и соблюдение планов говорят о том, что новые процессоры будут запущены позже в этом году. Не терпится рассказать больше о них.
По предварительной информации, первые процессоры Ryzen семейства Vermeer на базе микроархитектуры Zen3 должны появиться в конце 2020 года. Ожидается, что они принесут увеличение количества исполняемых инструкций за такт до 20-25%, улучшится взаимодействие между ядрами за счет применения 8-ядерных CCX, контроллер памяти сможет работать с высокоскоростной памятью DDR4, значительно увеличится частота внутренней шины Infinity Fabric.
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