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Издатель компьютерных игр Nacon во время презентации Nacon Connect, как и ожидалось, анонсировал следующую часть серии Test Drive Unlimited, которая получила название Solar Crown. Разработкой Test Drive Unlimited Solar Crown занимается французская студия KT Racing Studio, располагающаяся в Париже. Разработка находится на начальном этапе и на данный момент разработчик не может представить каких-либо материалов по игре, кроме небольшого тизера, опубликованного на официальной странице Nacon в twitter. Никакой информации о сроках разработки и дате выхода также не было озвучено.

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Студия-разработчик KT Racing Studio в основном специализируется на разработке автосимуляторов. В списке проектов студии присутствуют такие игры как WRC (World Rally Championship), FIA European Truck Racing Championship, V-Rally, FlatOut 4: Total Insanity, Motorcycle Club. Сейчас студия работает над WRC 9 — официальной игрой Чемпионата мира по ралли 2020 года, релиз которого должен состояться в сентябре этого года. Проекты студии не отличаются высокими оценками, в основном это игры среднего класса. Последняя часть серии, Test Drive Unlimited 2 от Eden Games и Atari, получила сдержанные оценки, однако обрела множество поклонников. На данный момент сервера игры не работают и игра не поддерживается.