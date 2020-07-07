AMD Ryzen 9 3900XT разогнался до 5 ГГц
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Компания AMD официально представила процессоры Matisse Refresh 16 июня. Обновленные модели AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT пополнили 3000-серию процессоров Matisse, которая уже год доступна на рынке. Анонс новых процессоров был достаточно краток, единственное заявленное отличие XT моделей — это пиковая частота в Turbo режиме, которая на 100-200 МГц выше, чем у X версий. Старт продаж новых процессоров должен состояться сегодня, 7 июля, в символическую для AMD дату.
Первые результаты процессоров AMD Matisse Refresh уже заполняют страницы множества технических интернет изданий. На данный момент новинки не показали ничего убедительного, но множество особенностей процессоров может быть не раскрыто в первых обзорах. Приятные сюрпризы могут обнаружиться позже.
Энтузиаст из Малайзии, автор YouTube канала Jagat Review, не ограничился стандартным тестированием новых процессоров — он решил основательно прожарить Ryzen 9 3900XT. Jagat Review это удалось. В руках автора канала процессор разогнался свыше 5 ГГц (5023 МГц) при напряжении 1,544 В! Кроме этого автор провел достаточно много тестов по результатам которых обновленный процессор Ryzen 9 3900XT оказался до 4,5% быстрее обычного Ryzen 9 3900X.
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