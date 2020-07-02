IO Interactive рассказала о заключительной части Hitman 3 в новом видео
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Hitman 3 — это драматическое завершение трилогии-перезапуска оригинальной франшизы про безжалостного профессионала, выполняющего лучшие контракты по всему миру при поддержке своего связного Дианы Бернвуд.
В своем новом видео Hitman 3 «Конец путешествия» студия IO Interactive уверяет фанатов, что они сделали все возможное, чтобы создать более глубокую и более напряженную историю, достойную третьей и последней главы трилогии. IO Interactive учла все пожелания поклонников серии и сделала все, на что надеялись фанаты. В игре появятся долгожданные функции и механики, присущие оригинальной серии — все фанаты будут в восторге. Изменения затронули и искусственный интеллект, теперь игрокам предстоит проявить все навыки подготовки Агента 47, чтобы выполнить задания.
Hitman 3 станет главой, которая объединит все лучшие черты серии, и разработчик сделал все, чтобы сделать финал самым запоминающимся. Мрачная атмосфера, непредсказуемые сюжетные повороты, в этой серии все сходится воедино, те мелочи, которые вы раньше не замечали, обретут глубокий смысл и станут ключевыми в развитии истории.
Hitman 3 перенесет прогресс из предыдущих частей серии, игроки получат заработанное снаряжение и опыт, а все решения, принятые в первой и второй части, будут иметь значение. Выход игры запланирован на январь 2021 года.
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