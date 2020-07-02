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Портал Videokardz.com опубликовал снимки GeForce RTX 3080 Ti в версии от компании ASUS. На снимке показана новая модель с фирменным знаком ROG STRIX и этикеткой 3080 Ti. Название слайда гласит «ROG STRIX следующего поколения». Вероятно, фото было сделано на внутренней презентации компании ASUS, где обсуждались новые дизайны для будущих видеокарт на базе архитектуры Ampere от NVIDIA. На этот раз в дизайне нет ничего удивительного — никаких разнонаправленных вентиляторов с разных сторон видеокарты, радиаторов непонятной конструкции и прочих сомнительных технических решений. Видеокарта получила классическую конструкцию с тремя вентиляторами. Цветовое сочетание, используемое в новом дизайне, отличается от текущего поколения ASUS RTX 2080 Ti, на этот раз компания решила совместить черные и серебристые оттенки. Если NVIDIA не планирует подготовить для Ampere расширенную линейку высокопроизводительных графических процессоров, то существование 3080 Ti говорит о том, что предыдущие слухи о RTX 3090 не соответствуют действительности, поскольку в этом случае линейка видеокарт NVIDIA 3000-серии сохранит ту же схему именования, что и серия Turing. Возможно, в ближайшее время появится еще больше фотографий с этого мероприятия, которые раскроют не только дизайн, но и реальные технические характеристики RTX 3080 Ti.