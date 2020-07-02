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Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS

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Портал Videokardz.com опубликовал снимки GeForce RTX 3080 Ti в версии от компании ASUS. На снимке показана новая модель с фирменным знаком ROG STRIX и этикеткой 3080 Ti. Название слайда гласит «ROG STRIX следующего поколения». Вероятно, фото было сделано на внутренней презентации компании ASUS, где обсуждались новые дизайны для будущих видеокарт на базе архитектуры Ampere от NVIDIA. На этот раз в дизайне нет ничего удивительного — никаких разнонаправленных вентиляторов с разных сторон видеокарты, радиаторов непонятной конструкции и прочих сомнительных технических решений. Видеокарта получила классическую конструкцию с тремя вентиляторами. Цветовое сочетание, используемое в новом дизайне, отличается от текущего поколения ASUS RTX 2080 Ti, на этот раз компания решила совместить черные и серебристые оттенки. Если NVIDIA не планирует подготовить для Ampere расширенную линейку высокопроизводительных графических процессоров, то существование 3080 Ti говорит о том, что предыдущие слухи о RTX 3090 не соответствуют действительности, поскольку в этом случае линейка видеокарт NVIDIA 3000-серии сохранит ту же схему именования, что и серия Turing. Возможно, в ближайшее время появится еще больше фотографий с этого мероприятия, которые раскроют не только дизайн, но и реальные технические характеристики RTX 3080 Ti.

Источник изображения: videocardz.com

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Информатором опубликованы возможные фото ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX
peppery
15:58
Да глубокого по барабану интересует тебя мнение чье-то или нет. Этот факт никак не коррелирует с твоим низким уровнем развития, лол.
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
warmuza
15:58
Не знаю про что ты. Я через Тинькова на Питерской бирже торгуюсь.
Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS
Зю
15:57
кек Это не час, это минута) В первоисточнике написано, что автор выключил нагрузку после минуты, поэтому частота ушла вниз.
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
peppery
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Лол, ты серьезно сейчас винишь процессор вместо тех, кто проектировал дерьмовую СО?
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Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS
warmuza
15:54
Пожалуй, подожду третий дубль - от зелота.
Информатором опубликованы возможные фото ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX
Александр Еремеев
15:54
Я рядовой семьянин. Мне важно во что одета моя семья, что мы едим, какое образование получат мои дети, сколько стоит коммуналка, каков платёж по ипотеке и многие другие вопросы. При этом у каждого в с...
Видеокарты NVIDIA RTX обеспечивают более 60 FPS в разрешении 4K и более 100 FPS при 1440p с DLSS 2.0
Alex TOPMAN
15:54
Её и на СО можно нарисовать (для позиционирования).
Опубликованы фотографии NVIDIA RTX 3080 Ti от ASUS
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