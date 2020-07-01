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Microsoft PowerToys — это набор утилит для опытных пользователей. С помощью PowerToys в операционную систему Windows 10 можно добавить новый функционал для повышения продуктивности работы и оптимизации ряда задач. Команда разработчиков, вдохновленная проектом PowerToys времен Windows 95, решила перезагрузить легендарный проект и предоставить опытным пользователям Windows 10 современную реализацию знаменитого набора инструментов, который позволит выжать еще большую эффективность из оболочки Windows 10 и настроить ее для быстрого выполнения отдельных задач.

Сейчас Microsoft PowerToys включает 7 приложений для управления открытыми окнами, расширения функциональности проводника Windows 10, повышения продуктивности работы с файлами, а также удобные решения для быстрого поиска и запуска программ, создания быстрых команд и их присвоения сочетаниям клавиш:

FancyZones

File Explorer Add-ons (Preview Panes)

Image Resizer

Keyboard Manager

PowerRename

PowerToys Run

Shortcut Guide

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В новой версии набора 0.19.0 разработчики добавили множество исправлений, повышающих стабильность и качество приложений в целом. Было решено более 100 проблем во всех утилитах. Также был переработан установщик. Microsoft PowerToys — это проект с открытым исходным кодом, который доступен на GitHub. Скачать набор утилит можно в официальном репозитории Microsoft PowerToys по ссылке.