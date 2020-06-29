Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ultra с чипом от RTX 2060 появилась в каталогах
рекламаВ конце мая появилась первая информация о возможной подготовке компанией NVIDIA новых моделей бюджетных видеокарт GeForce GTX 1650. По информации, попавшей в руки инсайдеру и датамайнеру rogame, новые вариации GTX 1650 должны были основываться на новых чипах. Один из вариантов GTX 1650 должен был получить чип TU116, использующийся в GTX 1660 Ti, а другой, самый интересный вариант, должен был получить чип TU106, который используется в RTX 2060.
Китайский производитель видеокарт GALAX добавил в свой каталог модель GTX 1650 Ultra. В характеристиках продукта явно указано, что видеокарта основана на чипе TU106-125 и использует 896 потоковых процессоров, максимальная частота работы которых составляет 1590 МГц. Это соответствует стандартным спецификациям предыдущей версии GTX 1650 D6, а вот видеопамяти оказалось на 2 ГБ больше — видеокарта оснащена 6 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с 128-битной шиной. Заявленный уровень энергопотребления составляет 90 Вт.
рекламаВидеокарта RTX 2060 поддерживает аппаратную трассировку лучей и NVENC кодирование видео. Будет ли возможно модифицировать BIOS видеокарты и разблокировать эти функции неизвестно, как неизвестно и то, будет ли доступна данная модификация GTX 1650 для продажи за пределами Китая.
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