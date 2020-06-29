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В конце мая появилась первая информация о возможной подготовке компанией NVIDIA новых моделей бюджетных видеокарт GeForce GTX 1650. По информации, попавшей в руки инсайдеру и датамайнеру rogame, новые вариации GTX 1650 должны были основываться на новых чипах. Один из вариантов GTX 1650 должен был получить чип TU116, использующийся в GTX 1660 Ti, а другой, самый интересный вариант, должен был получить чип TU106, который используется в RTX 2060.

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Позже информация подтвердилась — в базе данных программы AIDA64 были найдены упоминания двух новых видеокарт GTX 1650 с чипами TU116 и TU106. А сегодня новые видеокарты были найдены на сайте одного из производителей.

Китайский производитель видеокарт GALAX добавил в свой каталог модель GTX 1650 Ultra. В характеристиках продукта явно указано, что видеокарта основана на чипе TU106-125 и использует 896 потоковых процессоров, максимальная частота работы которых составляет 1590 МГц. Это соответствует стандартным спецификациям предыдущей версии GTX 1650 D6, а вот видеопамяти оказалось на 2 ГБ больше — видеокарта оснащена 6 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с 128-битной шиной. Заявленный уровень энергопотребления составляет 90 Вт.

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Видеокарта RTX 2060 поддерживает аппаратную трассировку лучей и NVENC кодирование видео. Будет ли возможно модифицировать BIOS видеокарты и разблокировать эти функции неизвестно, как неизвестно и то, будет ли доступна данная модификация GTX 1650 для продажи за пределами Китая.