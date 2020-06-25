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После майского обновления в Windows 10 появилась поддержка архитектуры графических драйверов версии 2.7 (Windows Display Driver Model, WDDM), что дало возможность задействовать аппаратное ускорение для планировщика графического процессора и позволить видеокарте самостоятельно управлять распределением своей видеопамяти. Задействовать новую функцию можно перейдя в раздел «Настройки графики», располагающийся в параметрах операционной системы. Чтобы новая функция заработала, необходимо установить графические драйвера, поддерживающие новые возможности Windows. А также обладать видеокартой поддерживающей работу с унифицированной шейдерной моделью версии 6.3 (Shader Model): NVIDIA поколения Pascal, AMD RDNA и новее. Аппаратное ускорение планировщика графического процессора работает независимо от используемого графического API.

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Вчера NVIDIA представила драйвер 451.48 с поддержкой аппаратного ускорения планировщика графического процессора. Первые результаты производительности уже стали появляться в сети. Портал AdoredTV протестировал работу новой функции на ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14 с AMD Ryzen 9 4900HS и NVIDIA RTX 2060 MaxQ на борту. Производительность сравнивалась в Civilization VI: Gathering Storm, Grand Theft Auto V, Hitman 2, The Witcher 3.

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Как показало это небольшое тестирование, прирост производительности может достигать 8,1% по среднему FPS и 12,8% по минимальному FPS. Наибольший отклик на новый планировщик показали Hitman 2 и «Ведьмак 3». Можно надеяться, что в будущем планировщик и драйвера получат дополнительные оптимизации и прирост производительности будет еще больше, возможно до 15-20%. Наверняка в ближайшее время появятся и более объемные тесты аппаратного планировщика от различных изданий.