CD Projekt RED расширяет ассортимент материалов по игре Cyberpunk 2077
Самой разумной покупкой для фанатов являются артбуки и комиксы, которые можно приобрести за вменяемые деньги. Эти материалы помогут изучить мир игры, лучше понять его, глубже погрузиться в историю, познакомиться с героями. Таких материалов появится достаточно много.
рекламаВ результате сотрудничества CD Projekt RED с американским издательством Dark Horse Comics будет выпущена серия комиксов Cyberpunk 2077. Первый выпуск объемом в 32 страницы получил название Cyberpunk 2077: Trauma Team, он выйдет в сентябре. Комикс раскроет подробности о крупнейшей частной медицинской организации Trauma Team International, которая страхует своих клиентов и спасает их жизни после жестких разборок на улицах Найт Сити (англ. Night City).
рекламаНа данный момент неизвестно, можно ли будет приобрести комикс в России. А вот артбук The World of Cyberpunk 2077 от Dark Horse Comics в России доступен. Права на его выпуск приобрело известное издательство XL Media. Артбук переведен на русский язык и теперь носит название «Мир игры Cyberpunk 2077». Это отличное приобретение для поклонников вселенной киберпанк, твердая обложка, увеличенный формат и 192 страницы, богатые информацией о городе Найт Сити, в котором разворачивается действие игры Cyberpunk 2077. Артбук позволит узнать массу информации о районах, бандах, технологиях, оружии и транспорте Cyberpunk 2077. Артбук станет доступен вместе с релизом игры — в ноябре 2020 года. Но сейчас доступен предварительный заказ с двумя скидками: 10% за предзаказ и 5% при оплате онлайн.
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