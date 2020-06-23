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CD Projekt RED расширяет ассортимент материалов по игре Cyberpunk 2077

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Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Источник изображения: Cyberpunk 2077 в twitter @CyberpunkGame

 

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Компания CD Projekt RED находится на завершающей стадии разработки своей амбициозной ролевой игры Cyberpunk 2077. Разработчики перенесли релиз игры на два месяца, чтобы исправить все ошибки и довести игру до совершенства. Конечно, это расстроило фанатов, но CD Projekt RED не может допустить ошибок, после оглушительного успеха «Ведьмак 3: Дикая Охота» планка качества находится слишком высоко и компания не может позволить себе выпустить недоработанный продукт.  В ожидании релиза стоит обратить внимание на различные дополнительные материалы и атрибутику по Cyberpunk 2077. Выпущен и ряд устройств в фирменной стилистике: Xbox One X ограниченной серии, контроллер Xbox с ракраской в стиле роботизированной руки Джонни Сильверхенда (англ. Johnny Silverhand). Правда, только самые ярые фанаты смогут позволить себе такую покупку, в особенности при скором выходе нового поколения Xbox. А видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti смогут получить только победители нескольких конкурсов, один из которых проводит NVIDIA. Таких видеокарт всего 200 штук, страшно себе представить стоимость, если кто-то из победителей решится перепродать выигранный экземпляр.

Самой разумной покупкой для фанатов являются артбуки и комиксы, которые можно приобрести за вменяемые деньги. Эти материалы помогут изучить мир игры, лучше понять его, глубже погрузиться в историю, познакомиться с героями. Таких материалов появится достаточно много.

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В результате сотрудничества CD Projekt RED с американским издательством Dark Horse Comics будет выпущена серия комиксов Cyberpunk 2077. Первый выпуск объемом в 32 страницы получил название Cyberpunk 2077: Trauma Team, он выйдет в сентябре. Комикс раскроет подробности о крупнейшей частной медицинской организации Trauma Team International, которая страхует своих клиентов и спасает их жизни после жестких разборок на улицах Найт Сити (англ. Night City).

Источник изображения: Cyberpunk 2077 в twitter @CyberpunkGame

 

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На данный момент неизвестно, можно ли будет приобрести комикс в России. А вот артбук The World of Cyberpunk 2077 от Dark Horse Comics в России доступен. Права на его выпуск приобрело известное издательство XL Media. Артбук переведен на русский язык и теперь носит название «Мир игры Cyberpunk 2077». Это отличное приобретение для поклонников вселенной киберпанк, твердая обложка, увеличенный формат и 192 страницы, богатые информацией о городе Найт Сити, в котором разворачивается действие игры Cyberpunk 2077. Артбук позволит узнать массу информации о районах, бандах, технологиях, оружии и транспорте Cyberpunk 2077. Артбук станет доступен вместе с релизом игры — в ноябре 2020 года. Но сейчас доступен предварительный заказ с двумя скидками: 10% за предзаказ и 5% при оплате онлайн. 

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Haustmyrkr
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