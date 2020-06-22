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«Ведьмак 3: Дикая Охота» — одна из лучших ролевых игр последнего десятилетия от польской студии CD Projekt RED, до сих пор сохраняющая высокую популярность, даже спустя 5 лет после релиза. Только в цифровом сервисе Steam Witcher 3 ежедневно собирает десятки тысяч игроков со всего мира, а новый рекорд онлайна был установлен сравнительно недавно, 6 месяцев назад, когда в игре одновременно присутствовали более 100 тысяч игроков. Игра не спешит стареть, как и ведьмаки, и в этом ей помогает поддержка огромного сообщества, которое продолжает выпускать для игры новые модификации, как графические, так и влияющие на игровой процесс.

Накануне для известной модификации The Witcher 3 Redux вышло юбилейное обновление до версии 3.0. Разница между версиями 2.0 и 3.0 включает более 100 исправлений и нововведений. Redux — модификация, вносящая достаточно заметные изменения в ролевую и боевую системы игры. Автор модификации Алекс Вукович (Aleks Vuckovic) поставил перед собой цель отшлифовать до блеска игровые механики, в том числе систему зелий и напитков, урон оружия, способностей, алгоритмы получения новых предметов и оружия, алгоритмы распределения навыков, алгоритмы распределения уровней противников и многое другое.

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