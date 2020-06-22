Лучшая игровая модификация для Ведьмак 3 Дикая Охота получила юбилейное обновление до версии 3.0
Накануне для известной модификации The Witcher 3 Redux вышло юбилейное обновление до версии 3.0. Разница между версиями 2.0 и 3.0 включает более 100 исправлений и нововведений. Redux — модификация, вносящая достаточно заметные изменения в ролевую и боевую системы игры. Автор модификации Алекс Вукович (Aleks Vuckovic) поставил перед собой цель отшлифовать до блеска игровые механики, в том числе систему зелий и напитков, урон оружия, способностей, алгоритмы получения новых предметов и оружия, алгоритмы распределения навыков, алгоритмы распределения уровней противников и многое другое.
рекламаМодификация доступна на официальной странице, размещенной на портале nexusmods.com.
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