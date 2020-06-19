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WB Games начала бесплатную раздачу файтинга Injustice: Gods Among Us на различных платформах. Игру можно бесплатно получить на ПК в цифровом сервисе Steam , а также на консолях текущего поколения PS4 Xbox 360 . Акция действует до 25 июня. Стоимость игры в Steam составляла 419 рублей, на момент написания новости с акцией в Steam наблюдаются очередные проблемы, но они должны быть разрешены в ближайшее время.

Что если наши величайшие герои станут нашей самой большой угрозой? Injustice: Gods Among Us представляет новую смелую франшизу для жанра файтингов от студии NetherRealm, создателей уникальной файтинг-игры Mortal Kombat. Благодаря множеству героев DC Comics, таких, как Бэтмен, Киборг, Флэш, Харли Квинн, Найтвинг, Соломон Гранди, Супермен и Чудо-женщина, игра смогла обрести интересный и оригинальный сюжет. Герои и злодеи будут массово участвовать в эпических битвах в мире, где грань между добром и злом размыта.

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Релиз игры состоялся в 2013 году. Файтинг получил отличные оценки игровых критиков и сообщества, заработав среднюю оценку в 79 баллов на сервисе Metacritic. Сообщество оценило игру на 7,6 баллов. Игра признана многими лучшей на момент выхода. Механика Injustice: Gods Among Us была безупречна. Бои в игре были реализованы просто отлично, а потрясающая графика и отличный саундтрек затягивали виртуальных бойцов на долгие часы.