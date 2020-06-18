Linux смогла опередить Windows 10 по производительности в Red Dead Redemption 2
Windows остается самой популярной операционной системой во всем мире, она прекрасно подходит для решения практически любых задач на широком круге устройств. Когда речь заходит об играх, то многие считают Windows безальтернативным вариантом. Да, нужно признать, что это было справедливо в течение достаточно большого промежутка времени. Но с развитием новых графических API, Linux делает серьезный шаг вперед, который позволяет уже на равных конкурировать с операционной системой от Microsoft.
Тестовый стенд FlightlessMango включает процессор Intel Core i7-8700K и 16 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 3200 МГц. В качестве дистрибутива Linux используется Arch Linux.
рекламаВ первом тестировании использовалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 и сравнивалась производительность между DirectX 12 и Vulkan в Windows, и Vulkan в Linux. Игра запускалась через Wine. Операционная система Windows с API Vulkan оказалась лидером, производительность в Linux оказалась на 5-7 кадров (7%) ниже.
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Второе тестирование проходило с видеокартой AMD Radeon Vega 56. На этот раз результатов было получено больше и распределение позиций было другим. Сравнение было расширено за счет тестирования производительности с различными драйверами Vulkan: AMDGPU-PRO, AMDVLK и RADV/ACO. Лидером по производительности оказался вариант с драйвером Vulkan AMDVLK, который на 6% опередил Windows.
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рекламаРазница небольшая, но нужно признать, что Linux может обеспечить лучшую производительность, чем Windows и времена, когда на Linux играть было практически невозможно, прошли. Несмотря на то, что Windows сверхпопулярна, достаточно пользователей принимают решение перейти на Linux систему.
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