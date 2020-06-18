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Windows остается самой популярной операционной системой во всем мире, она прекрасно подходит для решения практически любых задач на широком круге устройств. Когда речь заходит об играх, то многие считают Windows безальтернативным вариантом. Да, нужно признать, что это было справедливо в течение достаточно большого промежутка времени. Но с развитием новых графических API, Linux делает серьезный шаг вперед, который позволяет уже на равных конкурировать с операционной системой от Microsoft.

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Энтузиаст, скрывающийся под псевдонимом FlightlessMango, на своем одноименном YouTube канале и веб-сайте проводит сравнения производительности различных игр на операционных системах Linux и Windows. Новое тестирование было посвящено Red Dead Redemption 2 (RDR 2) — последнему хиту от небезызвестной Rockstar Games. Программный интерфейс Vulkan поддерживается RDR 2, интересно, как игра проявит себя Linux.

Тестовый стенд FlightlessMango включает процессор Intel Core i7-8700K и 16 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 3200 МГц. В качестве дистрибутива Linux используется Arch Linux.

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В первом тестировании использовалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 и сравнивалась производительность между DirectX 12 и Vulkan в Windows, и Vulkan в Linux. Игра запускалась через Wine. Операционная система Windows с API Vulkan оказалась лидером, производительность в Linux оказалась на 5-7 кадров (7%) ниже.





Второе тестирование проходило с видеокартой AMD Radeon Vega 56. На этот раз результатов было получено больше и распределение позиций было другим. Сравнение было расширено за счет тестирования производительности с различными драйверами Vulkan: AMDGPU-PRO, AMDVLK и RADV/ACO. Лидером по производительности оказался вариант с драйвером Vulkan AMDVLK, который на 6% опередил Windows.

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Разница небольшая, но нужно признать, что Linux может обеспечить лучшую производительность, чем Windows и времена, когда на Linux играть было практически невозможно, прошли. Несмотря на то, что Windows сверхпопулярна, достаточно пользователей принимают решение перейти на Linux систему.