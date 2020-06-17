Стоимость игр в PlayStation Store заметно выросла — более 4000 рублей за стандартные издания становится нормой
Если вы все еще думаете над приобретением консоли следующего поколения, то стоит взглянуть на обновленную стоимость игр в магазине PS Store и, возможно, вы сразу найдете для себя ответ на вопрос, почему не стоит покупать консоль.
рекламаИ это далеко не самые высокие цены, расширенное MVP издание Madden NFL 21 от EA Sports обойдется в 7499 рублей, и опять-таки в Steam его можно приобрести за 4999 рублей — на 2500 рублей дешевле.
Стоимость игр в PS Store устанавливается для европейского рынка, для России стоимость пересчитывается в соответствии с текущим курсом, поэтому цены настолько высоки. А цифровая площадка Steam ведет региональную политику ценообразования, поэтому игры стоят гораздо дешевле.
рекламаГотовы ли вы тратить столько денег на новые игры?
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