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Если вы все еще думаете над приобретением консоли следующего поколения, то стоит взглянуть на обновленную стоимость игр в магазине PS Store и, возможно, вы сразу найдете для себя ответ на вопрос, почему не стоит покупать консоль.

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Вчера состоялся релиз Desperados III от THQ Nordic и студии Mimimi Games. Продолжение легендарной франшизы оказалось выше всех похвал. Множество изданий удостоило Desperados III наивысших оценок, игровое сообщество также отлично встретило новый проект THQ. Стоимость Desperados III в PS Store составила 4599 рублей за базовое издание, а версия Digital Deluxe обойдется в 5199 рублей. Это даже дороже предварительного заказа расширенного издания второй части хита «Одни из нас». Тем временем в Steam игру можно приобрести гораздо дешевле, 2999 рублей за издание Digital Deluxe.

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И это далеко не самые высокие цены, расширенное MVP издание Madden NFL 21 от EA Sports обойдется в 7499 рублей, и опять-таки в Steam его можно приобрести за 4999 рублей — на 2500 рублей дешевле.

Стоимость игр в PS Store устанавливается для европейского рынка, для России стоимость пересчитывается в соответствии с текущим курсом, поэтому цены настолько высоки. А цифровая площадка Steam ведет региональную политику ценообразования, поэтому игры стоят гораздо дешевле.

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