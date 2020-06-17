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Анонс гибридных процессоров AMD Renoir для настольных компьютеров должен состояться в июле. Это будут первые Ryzen 4000-серии, но основанные на микроархитектуре Zen2 текущего поколения, в отличие от будущих процессоров без встроенной графики, в основу которых положена новая микроархитектура Zen3. Анонс Zen3 процессоров по последней информации перенесен на первый квартал 2021 года.

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Последние данные указывают на то, что модельный ряд новых APU Ryzen 4000G будет гораздо шире, чем в предыдущих сериях. Изначально было известно только о трех процессорах, каждый из которых имел две модификации. Таким образом модельный ряд включал три базовые модели 4000G, три модели с пониженным энергопотреблением 4000GE и три модели PRO для рабочих станций. Но оказалось, что это далеко не все. Накануне была найдена информация еще о шести моделях PRO, двух базовых моделях и их энергоэффективных вариантах. Имена новых процессоров позволили энтузиастам обнаружить их в базе данных популярного тестового пакета 3DMark. Наиболее полные результаты удалось собрать для бенчмарка Time Spy.

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Из результатов видно, что Ryzen 5 PRO 4650G по графической производительности не смог опередить разогнанный Ryzen 3 3200G. Более высокая частота графического ядра и памяти не компенсировала отсутствие одного вычислительного блока. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении пары Ryzen 7 PRO 4750G и разогнанного Ryzen 5 3400G. Вычислительная мощность процессорной части оказалась гораздо выше, но это и не удивительно, рассматриваемые процессоры 4000-серии обладают гораздо большим количеством ядер.

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Встроенная графика Vega 8 нового поколения смогла опередить Vega 11 только в разгоне до 2,4 ГГц, при этом оперативная память работала на частоте 4,2 ГГц. Очень жаль, что AMD отказалась от Vega 11 в новой серии гибридных процессоров. Для пользователей, заинтересованных в увеличении производительности встроенной графики, новинки не представляют особого интереса, но если необходима более мощная процессорная часть, то старшие 6 и 8-ядерные процессоры Ryzen 4000G станут отличным выбором.