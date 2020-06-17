Гибридные процессоры AMD Ryzen 4000G протестированы в 3DMark Time Spy
Анонс гибридных процессоров AMD Renoir для настольных компьютеров должен состояться в июле. Это будут первые Ryzen 4000-серии, но основанные на микроархитектуре Zen2 текущего поколения, в отличие от будущих процессоров без встроенной графики, в основу которых положена новая микроархитектура Zen3. Анонс Zen3 процессоров по последней информации перенесен на первый квартал 2021 года.
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Из результатов видно, что Ryzen 5 PRO 4650G по графической производительности не смог опередить разогнанный Ryzen 3 3200G. Более высокая частота графического ядра и памяти не компенсировала отсутствие одного вычислительного блока. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении пары Ryzen 7 PRO 4750G и разогнанного Ryzen 5 3400G. Вычислительная мощность процессорной части оказалась гораздо выше, но это и не удивительно, рассматриваемые процессоры 4000-серии обладают гораздо большим количеством ядер.
рекламаВстроенная графика Vega 8 нового поколения смогла опередить Vega 11 только в разгоне до 2,4 ГГц, при этом оперативная память работала на частоте 4,2 ГГц. Очень жаль, что AMD отказалась от Vega 11 в новой серии гибридных процессоров. Для пользователей, заинтересованных в увеличении производительности встроенной графики, новинки не представляют особого интереса, но если необходима более мощная процессорная часть, то старшие 6 и 8-ядерные процессоры Ryzen 4000G станут отличным выбором.
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