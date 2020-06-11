Стоимость материнских плат AMD B550 появилась на Amazon до старта продаж — как минимум на четверть дороже B450
Материнские платы B550 были обнаружены в каталоге торговой площадки Amazon, но вскорости компания закрыла доступ ко всем позициям. На данный момент известно о стоимости 31 модели от разных производителей. Список опубликовал на своей странице twitter известный энтузиаст @momomo_us.
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Самым недорогим вариантом стала материнская плата Gigabyte B550M-DS3H стоимостью $94, что по текущему курсу составляет 6498 ₽. Вероятно, новая модель станет следующим королем бюджетных сборок, как B450M-S2H и B450M-DS3H, стоимость которых в российской рознице начинается от 4900-5200 ₽ по данным сервиса Яндекс Маркет на момент публикации. При этом стоимость аналога на базе набора системной логики B460 от Intel, Gigabyte B460M-DS3H, на Amazon составляет $79,99 — дешевле, но и плата выглядит гораздо проще, и возможностей предоставляет меньше.
рекламаСамой дорогой моделью в списке является ASRock B550 Taichi стоимостью $299. За эти деньги компания предлагает 16-фазную подсистему питания, поддержку памяти DDR4 частотой свыше 5200 МГц, три разъема PCIe 4.0 с поддержкой 3-Way CrossFireX, хороший встроенный звук на базе Realtek ALC1220, возможность установить два NVMe накопителя, один из которых получит поддержку PCIe 4.0, а также множество других современных функций.
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