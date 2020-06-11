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Материнские платы AM4 на новом наборе системной логики B550 от компании AMD станут доступны покупателям 16 июня. Обновленные решения придут на замену текущим моделям, построенным на базе чипсета B450. Розничные продавцы не раскрывают стоимость новых материнских плат B550, однако ничто не скроется под пристальным взоров энтузиастов, которые смогли найти стоимость ряда новинок в интернет-каталогах крупных торговых площадок.

Материнские платы B550 были обнаружены в каталоге торговой площадки Amazon, но вскорости компания закрыла доступ ко всем позициям. На данный момент известно о стоимости 31 модели от разных производителей. Список опубликовал на своей странице twitter известный энтузиаст @momomo_us.

Самым недорогим вариантом стала материнская плата Gigabyte B550M-DS3H стоимостью $94, что по текущему курсу составляет 6498 ₽. Вероятно, новая модель станет следующим королем бюджетных сборок, как B450M-S2H и B450M-DS3H, стоимость которых в российской рознице начинается от 4900-5200 ₽ по данным сервиса Яндекс Маркет на момент публикации. При этом стоимость аналога на базе набора системной логики B460 от Intel, Gigabyte B460M-DS3H, на Amazon составляет $79,99 — дешевле, но и плата выглядит гораздо проще, и возможностей предоставляет меньше.

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Самой дорогой моделью в списке является ASRock B550 Taichi стоимостью $299. За эти деньги компания предлагает 16-фазную подсистему питания, поддержку памяти DDR4 частотой свыше 5200 МГц, три разъема PCIe 4.0 с поддержкой 3-Way CrossFireX, хороший встроенный звук на базе Realtek ALC1220, возможность установить два NVMe накопителя, один из которых получит поддержку PCIe 4.0, а также множество других современных функций.