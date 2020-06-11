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Китайский портал news.mydrivers.com со ссылкой на вице-президента Xiaomi Group сообщает , что стабильная версия MIUI 12 теперь доступна для серии Xiaomi Mi 10. Согласно сообщениям, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro уже получают новейшее обновление. Размер пакета обновления составляет 820 МБ, и оно приносит много новых функций.

MIUI 12 чрезвычайно продвинутая система, позволяющая получить максимальную отдачу от смартфонов Xiaomi. Плавающие окна и многозадачность невероятно повышают продуктивность работы с новой системой. Компания утверждает, что MIUI 12 значительно опережает другие системы на базе Android. И впервые Xiaomi заявила, что ее система сопоставима с iOS. Xiaomi оптимизировала не только производительность MIUI 12, но и поработала над дизайном: система получила динамические значки и обои с великолепной плавной анимацией и множеством тем.

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MIUI 12 является первой в мире системой, прошедшей тест на проверку конфиденциальности TUV Rheinland. Встроенная интеллектуальная система безопасности в реальном времени контролирует все операции и уведомляет пользователя о любых подозрительных действиях приложений, предотвращая кражу данных и скрытую слежку.

Конечно, первыми обновление получат владельцы смартфонов в Китае, однако выпуск стабильного обновления MIUI 12 должен был произойти в конце июня — компания опережает график, поэтому стоит надеяться, что другие модели получат это обновление раньше и MIUI 12 быстрее станет доступна для глобальных устройств.