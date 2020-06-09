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Информационный портал Bloomberg со ссылкой на хорошо осведомленные источники сообщает, что компания Apple готовится объявить об окончании использования процессоров Intel в своих компьютерах Mac. Это заявление должно быть озвучено в этом месяце на ежегодной конференции разработчиков Apple — Worldwide Developers Conference (WWDC), которая состоится 22 июня. Причиной этого является замедление годового прироста производительности чипов Intel, также инженеры Apple обеспокоены тем, что следование дорожной карте Intel может задержать или сорвать производство будущих компьютеров Mac.

Новые процессоры будут основаны на ARM архитектуре, как и мобильные чипы для iPhone и iPad. Тем не менее, будущие Mac по-прежнему будут работать под управлением операционной системы macOS. Внутреннее тестирование новых компьютеров Mac с ARM процессорами показало значительные улучшения по сравнению с компьютерами на платформе Intel, особенно в отношении производительности графики и приложений, использующих искусственный интеллект. Процессоры Apple также более энергоэффективны, чем процессоры Intel, что позволит компании производить более тонкие и легкие ноутбуки Mac в будущем.

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Переход на процессоры с ARM архитектурой потребует время для оптимизации программного обеспечения. У сторонних разработчиков будет время для адаптации, прежде чем новые Mac появятся в 2021 году.

Компании Apple и Intel отказались от комментариев.