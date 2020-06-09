Apple отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac из-за низкой энергоэффективности и производительности
Новые процессоры будут основаны на ARM архитектуре, как и мобильные чипы для iPhone и iPad. Тем не менее, будущие Mac по-прежнему будут работать под управлением операционной системы macOS. Внутреннее тестирование новых компьютеров Mac с ARM процессорами показало значительные улучшения по сравнению с компьютерами на платформе Intel, особенно в отношении производительности графики и приложений, использующих искусственный интеллект. Процессоры Apple также более энергоэффективны, чем процессоры Intel, что позволит компании производить более тонкие и легкие ноутбуки Mac в будущем.
рекламаПереход на процессоры с ARM архитектурой потребует время для оптимизации программного обеспечения. У сторонних разработчиков будет время для адаптации, прежде чем новые Mac появятся в 2021 году.
Компании Apple и Intel отказались от комментариев.
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