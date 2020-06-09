Адаптация игровых движков под быстрый SSD PlayStation 5 добавит работы инженерам Xbox
Многие признают, что, казалось бы, такая не настолько важная характеристика, как скорость SSD накопителя, может стать одной из тех мелочей, которые выведут PlayStation 5 в лидеры. Недавно Ник Пенварден (англ. Nick Penwarden), вице-президент по разработке в Epic Games, в интервью порталу VG247 сказал: «PlayStation 5 обеспечивает огромный скачок в вычислительной и графической производительности, но отдельного внимания заслуживает действительно особенная архитектура SSD накопителя». Команде Epic Games пришлось внести правки в игровой движок Unreal Engine 5, чтобы задействовать все возможности SSD накопителя PlayStation 5: «Возможность потоковой передачи контента с предельной скоростью позволяет разработчикам создавать более плотные и подробные уровни … Это настолько впечатляюще, что мы переписали наши основные подсистемы ввода-вывода для Unreal Engine с учетом возможностей PlayStation 5».
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Накопитель PlayStation 5 не просто быстр, его скорость настолько велика, что позволяет разработчикам значительно увеличить объемы контента, которые игровой движок может обрабатывать и передавать в реальном времени. Быстрый SSD оказывает существенное влияние на множество аспектов. Разработчики могут значительно сократить время загрузки карт нормалей, объектов с различными степенями детализации или вообще отказаться от LOD и это только малая часть новых возможностей.
рекламаПревосходство PlayStation 5 с осторожностью признают и сотрудники Microsoft. Со ссылкой на Iron Lords портал VG247 приводит комментарий Уильяма Стиллвелла (англ. William Stillwell), который является ветераном Microsoft и посвятил долгие годы работе в команде разработчиков Xbox. На вопрос о том, насколько SSD в PS5 быстрее, по сравнению с решением Xbox Series X, и имеет ли это вообще значение, Уильям Стиллвелл ответил, что акцент на уникальности накопителя PlayStation 5 — это грамотный маркетинг, архитектура и возможности накопителя действительно впечатляют и они позволят реализовать потрясающие вещи, но это не настолько большое преимущество над Xbox Series X, чтобы создать проблемы команде разработчиков Xbox.
Напомним, что пропускная способность SSD PlayStation 5 составляет приблизительно 5,5 ГБ/с, что эквивалентно эффективной пропускной способности Xbox Series X с учетом аппаратного сжатия. Включая аппаратное сжатие, SSD-накопитель PlayStation 5 обеспечивает пропускную способность 9 ГБ/с. С другой стороны, технология сжатия текстур в Xbox несколько лучше, чем в PlayStation 5, но неизвестно как все это повлияет на производительность и качество изображения. Однако, вероятно, инженерам Xbox все таки придется поработать над оптимизацией работы своего SSD.
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