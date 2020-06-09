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Консоли следующего поколения Xbox Series X от Microsoft и PlayStation 5 от Sony анонсированы уже достаточно давно и большинство технических характеристик устройств известны. Первой подробности о своей консоли раскрыла Microsoft, впечатлив игровое сообщество мощностью используемого оборудования. Как же были удивлены поклонники PlayStation, когда узнали технические характеристики консоли Sony. Основные компоненты, процессор и графический чип, оказались менее производительными. Но иллюзия превосходства Xbox Series X быстро развеялась, когда больше внимания стало уделяться другим деталям PlayStation 5.

Многие признают, что, казалось бы, такая не настолько важная характеристика, как скорость SSD накопителя, может стать одной из тех мелочей, которые выведут PlayStation 5 в лидеры. Недавно Ник Пенварден (англ. Nick Penwarden), вице-президент по разработке в Epic Games, в интервью порталу VG247 сказал: «PlayStation 5 обеспечивает огромный скачок в вычислительной и графической производительности, но отдельного внимания заслуживает действительно особенная архитектура SSD накопителя». Команде Epic Games пришлось внести правки в игровой движок Unreal Engine 5, чтобы задействовать все возможности SSD накопителя PlayStation 5: «Возможность потоковой передачи контента с предельной скоростью позволяет разработчикам создавать более плотные и подробные уровни … Это настолько впечатляюще, что мы переписали наши основные подсистемы ввода-вывода для Unreal Engine с учетом возможностей PlayStation 5».

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Накопитель PlayStation 5 не просто быстр, его скорость настолько велика, что позволяет разработчикам значительно увеличить объемы контента, которые игровой движок может обрабатывать и передавать в реальном времени. Быстрый SSD оказывает существенное влияние на множество аспектов. Разработчики могут значительно сократить время загрузки карт нормалей, объектов с различными степенями детализации или вообще отказаться от LOD и это только малая часть новых возможностей.

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Превосходство PlayStation 5 с осторожностью признают и сотрудники Microsoft. Со ссылкой на Iron Lords портал VG247 приводит комментарий Уильяма Стиллвелла (англ. William Stillwell), который является ветераном Microsoft и посвятил долгие годы работе в команде разработчиков Xbox. На вопрос о том, насколько SSD в PS5 быстрее, по сравнению с решением Xbox Series X, и имеет ли это вообще значение, Уильям Стиллвелл ответил, что акцент на уникальности накопителя PlayStation 5 — это грамотный маркетинг, архитектура и возможности накопителя действительно впечатляют и они позволят реализовать потрясающие вещи, но это не настолько большое преимущество над Xbox Series X, чтобы создать проблемы команде разработчиков Xbox.

Напомним, что пропускная способность SSD PlayStation 5 составляет приблизительно 5,5 ГБ/с, что эквивалентно эффективной пропускной способности Xbox Series X с учетом аппаратного сжатия. Включая аппаратное сжатие, SSD-накопитель PlayStation 5 обеспечивает пропускную способность 9 ГБ/с. С другой стороны, технология сжатия текстур в Xbox несколько лучше, чем в PlayStation 5, но неизвестно как все это повлияет на производительность и качество изображения. Однако, вероятно, инженерам Xbox все таки придется поработать над оптимизацией работы своего SSD.