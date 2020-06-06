Владельцы Huawei Honor 10 получили долгожданное обновление до EMUI 10
Первыми об обновлении заговорили владельцы Honor 10 средневосточного региона. Устройства, предназначенные для данного региона, имеют код C-185 и получают обновление 10.0.0.177 (C185E3R1P4). Позже об обновлении сообщили в Ирландии, Белоруссии, в России и Средней Азии. На смартфоны Honor 10 началось глобальное распространение EMUI 10.
рекламаОбновление доступно через приложение поддержки HiCare и для России имеет кодовое имя C10E4R1P4. Обновление распространяется волнами, поэтому не все пользователи могут получить обновление единовременно.
Huawei Honor 10 был представлен в 2018 году. Модель отличалась изящным и компактным дизайном, ярким и впечатляющим дисплеем и отличной начинкой во главе с HiSilicon Kirin 970, объединяющим 8 вычислительных ядер 4xCortex-A73 + 4xCortex-A53 и графический чип Mali G72MP12.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила