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Владельцы смартфонов Huawei Honor 10 за пределами Китая начали получать долгожданное обновление Emotion UI. Китайские версии смартфона Honor 10 достаточно давно получили обновление EMUI и Android до 10 версии. Первое официальное обновление под номером 10.0.0.156 было распространено на китайские устройства Honor 10 COL-AL10 и COL-TL10 еще в начале года, а в мае смартфоны получили еще одно обновление под номером 10.0.0.178. Все это время не поступало никакой информации о распространении обновления для устройств других регионов. В официальных планах обновления, представленных на сайте Huawei в апреле и мае, смартфон Honor 10 также отсутствует, однако в интернете присутствуют и локальные планы для каждого региона, которые могут несколько отличаться.

Первыми об обновлении заговорили владельцы Honor 10 средневосточного региона. Устройства, предназначенные для данного региона, имеют код C-185 и получают обновление 10.0.0.177 (C185E3R1P4). Позже об обновлении сообщили в Ирландии, Белоруссии, в России и Средней Азии. На смартфоны Honor 10 началось глобальное распространение EMUI 10.

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Обновление доступно через приложение поддержки HiCare и для России имеет кодовое имя C10E4R1P4. Обновление распространяется волнами, поэтому не все пользователи могут получить обновление единовременно.

Huawei Honor 10 был представлен в 2018 году. Модель отличалась изящным и компактным дизайном, ярким и впечатляющим дисплеем и отличной начинкой во главе с HiSilicon Kirin 970, объединяющим 8 вычислительных ядер 4xCortex-A73 + 4xCortex-A53 и графический чип Mali G72MP12.