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Корейский портал brainbox.co.kr опубликовал первую часть обзора материнской платы ASRock H470 Steel Legend. Конечно, не осталась без внимания фирменная технология Base Frequency Boost (BFB), позволяющая расширить пределы энергопотребления Power Levels (PL) процессора до 125 Вт, обеспечивая его продолжительную и стабильную работу на более высокой частоте.

Источник изображения: asrock.com анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Проверка работы функции BFB осуществлялась в двух режимах: Auto и 125 Вт. В качестве процессора использовался Intel Core i7-10700, который охлаждался стандартным комплектным кулером Intel. Нагрузка на процессор создавалась утилитой HeavyLoad. В режиме Auto максимальная частота процессора под нагрузкой составила 3,6 ГГц при напряжении 0,944 В, этот режим соответствует расчетной мощности 65 Вт. Температура самого горячего ядра достигла 72°C. В режиме 125 Вт процессор проработал недолго — температуры выросли до 100°C, при этом максимальная частота, которую удалось зафиксировать, составила 4,1 ГГц при напряжении 1,080 В. Боксовый кулер не справился с охлаждением и оказался непригоден для режимов работы процессора, отличных от номинального.

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Для дальнейших исследований авторы статьи решили использовать башенный кулер Thermolab Bada с тремя тепловыми трубками и 92-мм вентилятором. На этот раз температуры в режиме Auto стабилизировались на отметке 55°C. В режиме 125 Вт температура не превысила 70°C, а частота процессора поднялась до 4,5 ГГц при напряжении 1,176 В. В соответствии со спецификацией, максимальная частота при нагрузке только на одно ядро для Core i7-10700 составляет 4,8 ГГц.

Что примечательно, в режиме простоя процессор работал на частоте 4,7 ГГц и напряжении 0,864 В — функция BFB не дает процессору сбрасывать частоты при отсутствии нагрузки. Температура при этом находилась на уровне 35°C. Технология BFB всегда поддерживает процессор в состоянии готовности. Множитель и напряжение максимальны, и корректируются в соответствии с температурой процессора. Это может дополнительно снизить задержку, связанную с переключением состояний процессора, что особенно заметно при запуске тяжелых игр и приложений.

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Если вы рассчитываете использовать технологию ASRock BFB или аналогичные технологии от других производителей, то необходимо заранее побеспокоиться о соответствующем охлаждении. Кулер Thermolab Bada смог удержать температуру Core i7-10700 на отметке 70°C при способности рассеивать около 150 Вт тепла, поэтому при выборе кулера стоит ориентироваться на аналогичный показатель TDP.