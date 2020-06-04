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Суммарное энергопотребление процессора складывается из динамической и статической составляющих. Статическое энергопотребление зависит от величины тока утечки и напряжения питания, а ток утечки зависит от напряжения питания и температуры. Повышение температуры увеличивает ток утечки, что, в свою очередь, увеличивает статическое энергопотребление процессора. Это явление известно в физике, как эффект Пула-Френкеля. Зависимость энергопотребления лучшего процессора линейки Intel Comet Lake-S от температуры представил в своем видеоотчете немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом «Der8auer».

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В распоряжении Der8auer оказалось 30 экземпляров Intel Core i9-10900K каждый из которых принял участие в тестировании. В результате Der8auer представил зависимости энергопотребления i9-10900K от тактовой частоты ядер процессора и его температуры. Первый экземпляр i9-10900K был разогнан до частоты 5,2 ГГц по всем ядрам, напряжение при этом составило 1,341 В. Температура процессора постепенно понижалась за счет увеличения количества азота, добавляемого в «стакан». Нагрузка на процессор создавалась тестовым пакетом Cinebench R20, энергопотребление замерялось утилитой HWINFO.

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При температуре около 80…85°C процессор потреблял 315 Вт энергии. Снижение температуры процессора до 0°C позволило снизить энергопотребление до 260 Вт. Дальнейшее снижение температуры ядер до -30°C не дало существенного эффекта — удалось выиграть лишь 7 Вт. Разница между 90°C и 60°C оказалось более существенна — около 26 Вт.

Дополнительно Der8auer исследовал все 30 процессоров в одинаковых условиях и выяснил, что разница температуры и энергопотребления между отдельными экземплярами может достигать 13°C и 46 Вт. При этом энтузиаст отметил, что самый горячий процессор не оказался самым прожорливым.

Резюмируя, Der8auer отметил, что неверно выбирать лучший процессор только по частоте и напряжению. Несколько экземпляров могут работать при одинаковой частоте и напряжении, но другой процессор при этом потребляет на 30 Вт энергии меньше. Более низкое энергопотребление имеет большее значение чем выигрыш 10-20 мВ в рабочем напряжении. Нельзя прямо сравнивать процессоры по частоте и напряжению, нужно учитывать множество факторов. Встречаются случаи, когда процессоры с низким напряжением имеют высокие токи утечки. Все это нужно учитывать, если вы подбираете процессор для серьезного разгона.