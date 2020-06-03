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Некоторое время назад компания ASRock представила технологию Base Frequency Boost (BFB) для своих материнских плат на новейших чипсетах Intel Z490, H470, B460 и чипсетах предыдущего поколения — Z390 и B365. Технология BFB позволяет «разгонять» процессоры Intel с заблокированным множителем за счет увеличения пределов энергопотребления процессора на первом уровне Power Level (PL1). Некоторое время технология оставалась уникальной и, конечно, множество пользователей, нацеленных на сборку бюджетных систем с процессорами Intel, заранее остановили свой выбор на платах ASRock. Конкуренты поняли это и представили свои вариации BFB. Компания ASUS представила технологию ASUS Performance Enchancement (APE), а MSI не стала придумывать громкое название, а просто заявила, что ее платы обеспечивают лучшее управление уровнями PL с помощью настроек Power Limit Setting.

Свежие слайды из презентации MSI (представленные Hassan Mujtaba в своем twitter @hms1193), посвященной Power Limit Setting, показывают, что компания предлагает лучшую технологию среди конкурентов. В презентации MSI делает акцент на том, что продукты ASRock поддерживают увеличение PL1 только до 125 Вт, а среди продуктов ASUS только одна модель может похвастаться возможностью повышения PL1 до 210 Вт, остальные ограничены 125 Вт. В свою очередь MSI предлагает четыре материнские платы с возможностью увеличения границ энергопотребления в режимах PL1 и PL2 до 125 Вт и 180 Вт соответственно, а более продвинутые решения MSI позволяют увеличить энергопотребление до 255 Вт.

Повышение лимитов PL1/PL2 до 255 Вт позволило удержать частоты Core i9-10900 в стресс-тесте Prime95 AVX на уровне 4,4…4,5 ГГц, что на 700 МГц выше по сравнению с работой процессора на лимитах 125/180 Вт. В этих же условиях Core i7-10700 стабильно удерживал частоту 4,6 ГГц, что на 600 МГц выше частоты при лимитах PL1/PL2, ограниченных до 125/180 Вт. Повышение лимитов для Core i5-10600 позволило избежать редких провалов частот.

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MAG B460 Tomahawk

MAG B460M Mortar и (WIFI)

MPG B460I GAMING EDGE

H410I PRO WIFI

В список материнских плат, поддерживающих увеличение PL до 255 Вт вошли:

Модели, поддерживающие увеличение PL до 180 Вт: