Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI гарантирует лучший разгон заблокированных процессоров Intel на своих материнских платах B460 и H410

для раздела Блоги
2
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейший 10700K в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.


анонсы и реклама
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Некоторое время назад компания ASRock представила технологию Base Frequency Boost (BFB) для своих материнских плат на новейших чипсетах Intel Z490, H470, B460 и чипсетах предыдущего поколения — Z390 и B365. Технология BFB позволяет «разгонять» процессоры Intel с заблокированным множителем за счет увеличения пределов энергопотребления процессора на первом уровне Power Level (PL1). Некоторое время технология оставалась уникальной и, конечно, множество пользователей, нацеленных на сборку бюджетных систем с процессорами Intel, заранее остановили свой выбор на платах ASRock. Конкуренты поняли это и представили свои вариации BFB. Компания ASUS представила технологию ASUS Performance Enchancement (APE), а MSI не стала придумывать громкое название, а просто заявила, что ее платы обеспечивают лучшее управление уровнями PL с помощью настроек Power Limit Setting.

Свежие слайды из презентации MSI (представленные Hassan Mujtaba в своем twitter @hms1193), посвященной Power Limit Setting, показывают, что компания предлагает лучшую технологию среди конкурентов. В презентации MSI делает акцент на том, что продукты ASRock поддерживают увеличение PL1 только до 125 Вт, а среди продуктов ASUS только одна модель может похвастаться возможностью повышения PL1 до 210 Вт, остальные ограничены 125 Вт. В свою очередь MSI предлагает четыре материнские платы с возможностью увеличения границ энергопотребления в режимах PL1 и PL2 до 125 Вт и 180 Вт соответственно, а более продвинутые решения MSI позволяют увеличить энергопотребление до 255 Вт.

Источник изображения: Hassan Mujtaba twitter @hms1193

реклама

 

Повышение лимитов PL1/PL2 до 255 Вт позволило удержать частоты Core i9-10900 в стресс-тесте Prime95 AVX на уровне 4,4…4,5 ГГц, что на 700 МГц выше по сравнению с работой процессора на лимитах 125/180 Вт. В этих же условиях Core i7-10700 стабильно удерживал частоту 4,6 ГГц, что на 600 МГц выше частоты при лимитах PL1/PL2, ограниченных до 125/180 Вт. Повышение лимитов для Core i5-10600 позволило избежать редких провалов частот.

реклама

В список материнских плат, поддерживающих увеличение PL до 255 Вт вошли:

  • MAG B460 Tomahawk
  • MAG B460M Mortar и (WIFI)
  • MPG B460I GAMING EDGE
  • H410I PRO WIFI

Модели, поддерживающие увеличение PL до 180 Вт:

  • MAG B460M BAZOOKA
  • B460M-A PRO
  • H410M-A PRO
  • H410M PRO
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

msi lga 1200 z490 lga1200 b460 h410
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
19
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
12
Intel Core i7-10700K против всех
330
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
21
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
66
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 330
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
227
GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
47
Флагман Samsung Galaxy Note 10 Lite сильно подешевел – цена упала на 10 000 рублей с начала продаж
7
Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
32
В России три смартфона Huawei получат июньское обновление EMUI и Android до 10 версии
6
6 флагманов OnePlus получили новую версию прошивки OxygenOS 10
6
Энтузиаст вернул культовой игре Ведьмак 3 оригинальные анимации и продвинутую систему боя с перекатами, которая была удалена разработчиками CD Projekt RED
4
Новая версия эмулятора PlayStation 3 достигла огромных успехов в запуске главных хитов консоли The Last Of Us и Uncharted 2-3
13
Microsoft обновляет требования к процессору для Windows 10 версии 2004
9
Новую стабильную прошивку MIUI 12 уже получили три смартфона, на очереди десятки устройств
3
Издатель Grand Theft Auto V и RDR 2 разочарован запуском Stadia и неисполненными обещаниями от Google
20
Intel отправляет процессоры Coffee Lake на свалку истории
39
Очередная порция слухов о процессорах AMD Ryzen 5000-й серии может свидетельствовать о новом застое в технологиях
50
Apple всё продумала — украденные iPhone во время протестов в США превратились в "кирпич"
36
Энтузиасты показали, как может выглядеть ремастер Crysis
8
Компактная пассивная и производительная сборка с AMD Ryzen 7 3700X и NVIDIA GTX 1650 Super представлена на Reddit
17
Цена Samsung Galaxy S10 Lite максимально упала с начала продаж – доступный флагман подешевел на 10 000 рублей
2
Intel призывает отказаться от эталонных тестов процессоров, а также перестать беспокоиться о цифрах в синтетических бенчмарках
106
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
37
Цена Huawei P30 Pro упала на 20 000 рублей с начала продаж
6

Популярные статьи

Intel Core i7-10700K против всех
330
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
21
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
48
Экономим правильно при сборке компьютера
69
PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем, как вышла PlayStation 4. Эксклюзивные игры на PS4
22
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
12
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
19
От 300 до 1110 долларов: как изменялись цены флагманов OnePlus в течение 6 лет
6

Сейчас обсуждают

Алексей
17:28
это ты сам себе придумал.. а на самом деле любви и не было лол))) и да я не люблю интел, но амд я не люблю больше)))
AMD Ryzen 5 3600 – лучший универсальный процессор в 2020 году, а Intel Core i9-10900K – идеальный выбор для геймера по версии Tech Spot
Phobos
17:27
Не важно, главное задеть за живое
AMD не испугалась 10-нм техпроцесса Intel и перехода NVIDIA на 7 нм
Сергей Vorvort
17:26
Смотрел обзор 10600K: на частоте 4.8 Ггц на все ядра температура под СВО 84с. Вдобавок Интел зажала современный PCI - E и поставила на "новое поколение" PCI - E 3.0 в то время как у Zen 2 PCI - E ...
AMD Ryzen 5 3600 – лучший универсальный процессор в 2020 году, а Intel Core i9-10900K – идеальный выбор для геймера по версии Tech Spot
Legioner1804
17:25
Какой ты наивный амудешный бот)) У нас в магазинах на AMD почти нет сборок. Зато игровые на Интел - пожалуйста, на любой вкус. Так что не неси бред, дядя 😎
AMD не испугалась 10-нм техпроцесса Intel и перехода NVIDIA на 7 нм
Алексей
17:25
МУАХАХАХАХАХ амуде по дешевле отгрузит бюджетки дороже прошлогодних топ плат корпорация бобра жрите не фанаты)))
Материнские платы на бюджетном чипсете В550 оказались дороже старших версий на флагманском Х570
Legioner1804
17:24
😂
AMD не испугалась 10-нм техпроцесса Intel и перехода NVIDIA на 7 нм
Legioner1804
17:24
Представьте, я тоже не испугался))
AMD не испугалась 10-нм техпроцесса Intel и перехода NVIDIA на 7 нм
Den K-Viper
17:22
А самые удачные видеокарты если то это 1060 6гб 980 Ти Vega 56 2070 супер 1080 Ти 2080 Ти Пока что . Хоть они и дорогие но тянут все
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
Rafael Samitov
17:19
Не плелись а чип всегда были технологичней чем nvidia
AMD не испугалась 10-нм техпроцесса Intel и перехода NVIDIA на 7 нм
Den K-Viper
17:19
Самые удачные Core 2 quad ( но не duo) I7 2600k I7 8700k Ryzen 9 3900 Threadripper tr3990x ( да он оверпрайс , у интела есть аналог двухчиповый xeon , но дороже намного )
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем