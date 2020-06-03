MSI гарантирует лучший разгон заблокированных процессоров Intel на своих материнских платах B460 и H410
Свежие слайды из презентации MSI (представленные Hassan Mujtaba в своем twitter @hms1193), посвященной Power Limit Setting, показывают, что компания предлагает лучшую технологию среди конкурентов. В презентации MSI делает акцент на том, что продукты ASRock поддерживают увеличение PL1 только до 125 Вт, а среди продуктов ASUS только одна модель может похвастаться возможностью повышения PL1 до 210 Вт, остальные ограничены 125 Вт. В свою очередь MSI предлагает четыре материнские платы с возможностью увеличения границ энергопотребления в режимах PL1 и PL2 до 125 Вт и 180 Вт соответственно, а более продвинутые решения MSI позволяют увеличить энергопотребление до 255 Вт.
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Повышение лимитов PL1/PL2 до 255 Вт позволило удержать частоты Core i9-10900 в стресс-тесте Prime95 AVX на уровне 4,4…4,5 ГГц, что на 700 МГц выше по сравнению с работой процессора на лимитах 125/180 Вт. В этих же условиях Core i7-10700 стабильно удерживал частоту 4,6 ГГц, что на 600 МГц выше частоты при лимитах PL1/PL2, ограниченных до 125/180 Вт. Повышение лимитов для Core i5-10600 позволило избежать редких провалов частот.
рекламаВ список материнских плат, поддерживающих увеличение PL до 255 Вт вошли:
- MAG B460 Tomahawk
- MAG B460M Mortar и (WIFI)
- MPG B460I GAMING EDGE
- H410I PRO WIFI
Модели, поддерживающие увеличение PL до 180 Вт:
- MAG B460M BAZOOKA
- B460M-A PRO
- H410M-A PRO
- H410M PRO
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