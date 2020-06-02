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Цифровая площадка Steam предоставляет отличную возможность поностальгировать всем любителям игр старшего поколения. Если вам посчастливилось застать третье и четвертое поколение игровых приставок и вы испытываете теплые чувства к Sega Mega Drive, которая добралась до России к 1994 году, а Street of Rage, Golden Axe, Soldier, Sonic для вас не пустой звук, то определенно стоит обратить внимание на предложение торговой площадки Valve. А может быть вы были счастливым обладателем Sega Dreamcast? Тогда для вас есть дополнительный сюрприз! Торопитесь, некоторые предложения действуют только до конца дня.

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Сегодня проходит распродажа SEGA Retro Sale на которой предлагается приобрести набор из 58 игр SEGA Mega Drive & Genesis Classics со скидкой 85% за 717,3 ₽ вместо 4782 ₽. Отличное предложение для поклонников знаменитой 16-битной приставки. Коллекция Mega Drive & Genesis Classics от SEGA адаптирована в соответствии с современными технологиями и пополнилась еще большим количеством функций: многопользовательская онлайн-игра, достижения, режим зеркала, перемотка и сохранения, виртуальная реальность и многое другое! Игры адаптированы под современные устройства и легко запускаются на любом компьютере, а при наличии VR вы можете вернуться в типичную комнату любителя игр 90-х со стенами, обклеенными плакатами любимых игр, кинескопным телевизором и любимой игровой приставкой. Скидка 80% действует и на 7 известных проектов Sega Dreamcast: Crazy Taxi, SEGA Bass Fishing, Sonic Adventure DX, Space Channel 5: Part 2, Jet Set Radio, NiGHTS Into Dreams, Sonic Adventure 2.

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Также стоит напомнить, что компания Sega должна представить 4 июня что то очень интересное. Первые новости пришли от японских журналистов, по слухам Sega готовит грандиозный анонс, который станет революционной премьерой мирового масштаба. Первое, что приходит на ум, новая консоль, но последние информационные утечки говорят, что компания планирует анонсировать что то связанное с виртуальной реальностью. В любом случае ждать осталось недолго, через несколько дней мы все узнаем.