Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Источник изображения: ces.thermaltake.com

Сегодня состоялось открытие Thermaltake Expo 2020 — первой виртуальной выставки Thermaltake, которая позволяет посетителям безопасно узнать о всех новых продуктах производителя не выходя из дома. Выставка продлится до 4 июня, в этот период Thermaltake представит новые продукты через прямые трансляции в официальных сообществах Thermaltake Global социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube. В первый же день компания показала уникальный продукт — новую систему необслуживаемого водяного охлаждения all-in-one (AIO), которая позволит охлаждать не только процессор, но и оперативную память.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Thermaltake Floe RC — AIO-система охлаждения в контур которой интегрирован водоблок для охлаждения оперативной памяти. Такое новшество становится актуальным с ростом частот памяти DDR4, которые уже достигли 4,4 ГГц в готовых комплектах, а в недавно установленном рекорде разгона частоты достигли 6,6 ГГц.





реклама

Технических подробностей о новом продукте пока мало, известно, что система охлаждения будет совместима только с фирменными модулями памяти Thermaltake TOUGHRAM RC, новейшая серия которых включает комплекты с частотами от 3200 до 4400 МГц. Особенности водоблока также не уточняются, но на выставке можно было увидеть схему новой системы из которой можно предположить, что, сами модули будут оборудованы обычным тепло-распределительным кожухом. Водоблок AIO-системы будет устанавливаться сверху на кожух и отводить тепло от кожуха, а не непосредственно от модулей. Водоблок, охлаждающий оперативную память, располагается перед водоблоком процессора. Неизвестно, можно ли изменять количество секций или водоблок будет неразборным и рассчитан только на 4 модуля.

реклама

Пока можно строить только предположения, основываясь на предварительном показе продукции. Более подробное знакомство с системами охлаждения должно пройти во второй день выставки — завтра, 3 июня.

Расписание Thermaltake Expo 2020: