На выставке Thermaltake Expo 2020 продемонстрирована необслуживаемая система жидкостного охлаждения с водоблоком для оперативной памяти
Сегодня состоялось открытие Thermaltake Expo 2020 — первой виртуальной выставки Thermaltake, которая позволяет посетителям безопасно узнать о всех новых продуктах производителя не выходя из дома. Выставка продлится до 4 июня, в этот период Thermaltake представит новые продукты через прямые трансляции в официальных сообществах Thermaltake Global социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube. В первый же день компания показала уникальный продукт — новую систему необслуживаемого водяного охлаждения all-in-one (AIO), которая позволит охлаждать не только процессор, но и оперативную память.
рекламаТехнических подробностей о новом продукте пока мало, известно, что система охлаждения будет совместима только с фирменными модулями памяти Thermaltake TOUGHRAM RC, новейшая серия которых включает комплекты с частотами от 3200 до 4400 МГц. Особенности водоблока также не уточняются, но на выставке можно было увидеть схему новой системы из которой можно предположить, что, сами модули будут оборудованы обычным тепло-распределительным кожухом. Водоблок AIO-системы будет устанавливаться сверху на кожух и отводить тепло от кожуха, а не непосредственно от модулей. Водоблок, охлаждающий оперативную память, располагается перед водоблоком процессора. Неизвестно, можно ли изменять количество секций или водоблок будет неразборным и рассчитан только на 4 модуля.
рекламаПока можно строить только предположения, основываясь на предварительном показе продукции. Более подробное знакомство с системами охлаждения должно пройти во второй день выставки — завтра, 3 июня.
Расписание Thermaltake Expo 2020:
- Церемония открытия 2 июня:
- Часть 1: 9:30am – 10:00am (Taipei Standard Time GMT+8)
- Часть 2: 1:30pm – 2:00pm (Taipei Standard Time GMT+8)
- Выставка:
- 2 июня: корпуса и блоки питания
- 3 июня: системы охлаждения
- 4 июня: оперативная память, устройства и аксессуары для любителей игр
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