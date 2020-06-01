Демонстрация игр для PlayStation 5 может быть отложена в третий раз
Демонстрация игр для PlayStation 5 от Sony может быть отложена из-за продолжающихся протестов в США. Точной информации от компании не поступало, но Джефф Граб (англ. Jeff Grubb), журналист портала VentureBeat, считает, что вероятность этого достаточно высока. Джефф Граб уже доказал свою осведомленность, заблаговременно раскрывая детали различных событий, запланированных Sony. Поэтому к его мнению стоит прислушаться.
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В то же время компания Electronic Arts (EA) уже решила отложить презентацию Madden NFL 2021 из-за протестов, «…Мы найдем другое время, чтобы поговорить с вами о футболе…», говорится в официальном обращении компании в twitter.
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Остается ждать официальных комментариев от компании Sony, если они действительно собираются отложить событие, то сообщение об этом появится сегодня или, возможно, завтра.
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