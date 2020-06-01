Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Компания Sony планировала провести онлайн конференцию под слоганом «Взгляд в будущее игр на PlayStation 5» 4 июня. В этот праздничный день пользователи должны были впервые увидеть игры, которые станут доступны после запуска PlayStation 5. Многие ожидали, что событие не ограничится показом игр и компания представит дизайн новой консоли, чтобы прекратить множественные спекуляции, появляющиеся в интернете, и создающие ложное представление о продукте накануне его запуска. Последние события предвещают отмену события в третий раз.

Демонстрация игр для PlayStation 5 от Sony может быть отложена из-за продолжающихся протестов в США. Точной информации от компании не поступало, но Джефф Граб (англ. Jeff Grubb), журналист портала VentureBeat, считает, что вероятность этого достаточно высока. Джефф Граб уже доказал свою осведомленность, заблаговременно раскрывая детали различных событий, запланированных Sony. Поэтому к его мнению стоит прислушаться.

В то же время компания Electronic Arts (EA) уже решила отложить презентацию Madden NFL 2021 из-за протестов, «…Мы найдем другое время, чтобы поговорить с вами о футболе…», говорится в официальном обращении компании в twitter.

Остается ждать официальных комментариев от компании Sony, если они действительно собираются отложить событие, то сообщение об этом появится сегодня или, возможно, завтра.