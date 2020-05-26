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Слухи о подготовке компанией Valve сервиса потоковой передачи игр появились в конце 2019 года. Тогда в опубликованных утечках кода пользователи обнаружили упоминание нового сервиса Steam Cloud Gaming. Сегодня в коде последней клиентской бета-версии платформы Steam были обнаружены новые детали, связанные со Steam Cloud Gaming.

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Датамайнер Павел Джундик (Pavel Djundik) на своей странице в twitter @thexpaw опубликовал несколько снимков кода, которые ссылаются на новые функции и методы, связанные с сервисом облачных игр. Последняя бета-версия клиента Steam добавляет дополнительную поддержку ряда программных операций, на первом изображении видна фраза: «Методы игровых операций в облаке Steam» (Methods for Steam cloud gaming operations). Также снимки демонстрируют имена функций CloudGaming, TimedTrial и множество методов GetCloudGameTimeRemaining, GetTimeRemaining, RecordPlaytime и других. Функции CloudGaming и TimedTrial связаны между собой. Все это намекает на наличие периодов пробного доступа.

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Автор публикации отмечает, что новая бета-версия добавляет больше способов взаимодействия Steam с игровым облачным сервисом NVIDIA GeForce NOW. Например, в коде бета-версии платформы Steam присутствует метод CloudGamingNVIDIAUpdateGameList.

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Пока не ясно, на что могут указывать эти данные, Valve не давала никакой информации по поводу разработки проекта для облачных игр. Тем не менее, это заставляет с большим вниманием отнестись к слухам о том, что у студии может быть свой собственный проект облачных игр, помимо других существующих опций, таких как Steam Link и Steam Remote Play. Скоро нас ждет летняя распродажа, которая по неподтвержденным данным начнется 25 июня, возможно компания Valve подготовит интересный анонс к этому событию.