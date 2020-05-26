Компания Valve может внедрить в Steam облачный игровой сервис с поддержкой NVIDIA GeForce NOW
Слухи о подготовке компанией Valve сервиса потоковой передачи игр появились в конце 2019 года. Тогда в опубликованных утечках кода пользователи обнаружили упоминание нового сервиса Steam Cloud Gaming. Сегодня в коде последней клиентской бета-версии платформы Steam были обнаружены новые детали, связанные со Steam Cloud Gaming.
рекламаАвтор публикации отмечает, что новая бета-версия добавляет больше способов взаимодействия Steam с игровым облачным сервисом NVIDIA GeForce NOW. Например, в коде бета-версии платформы Steam присутствует метод CloudGamingNVIDIAUpdateGameList.
рекламаПока не ясно, на что могут указывать эти данные, Valve не давала никакой информации по поводу разработки проекта для облачных игр. Тем не менее, это заставляет с большим вниманием отнестись к слухам о том, что у студии может быть свой собственный проект облачных игр, помимо других существующих опций, таких как Steam Link и Steam Remote Play. Скоро нас ждет летняя распродажа, которая по неподтвержденным данным начнется 25 июня, возможно компания Valve подготовит интересный анонс к этому событию.
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