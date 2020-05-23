Увеличение производительности Intel Core i5-10600K с быстрой памятью может достигать 50%
Некоторое время назад портал проводил аналогичное тестирование с процессором AMD Ryzen 5 3600, тогда комплект памяти был представлен набором ADATA XPG Spectrix D41, частоты памяти были такими же, тайминги отличались — 16-16-16-38-2T. Таким образом, можно сравнить насколько сильнее процессоры Zen зависимы от частоты оперативной памяти. Нужно отметить, что Ryzen 5 3600 не может работать с памятью 4000 МГц в синхронном режиме и итоговая производительность с такой частотой памяти оказывается хуже, чем с памятью, работающей на частоте 3733 МГц в синхронном режиме, поэтому в таблице ниже для AMD процентный прирост производительности указан относительно максимальной частоты памяти 3733 МГц, когда как для Intel — относительно 4000 МГц. Результаты в таблице приведены только для игр, в оригинальном материале можно увидеть большой набор данных для игр и приложений с интерактивными графиками.
реклама
Для процессора Intel результаты показывают гигантский прирост производительности от частоты памяти, иногда превышающий 50%. AMD не отстает, у процессора Ryzen зависимость производительности от частоты выражена более явно: в 5 играх из 8 прирост выше 50%. Память с частотой 2666 МГц наиболее популярна у покупателей, а в случае с младшими чипсетами 400 серии, 2666 МГц — это максимальная доступная частота работы оперативной памяти. В этом случае прирост уже не настолько огромен, но все еще внушителен и доходит до 28% для обоих процессоров.
рекламаАвтор теста дает простую рекомендацию: чем больше, тем лучше. Только в случае с процессорами Ryzen максимальная частота ограничивается работой шины Infinity Fabric в синхронном режиме и составляет 3600…3733 МГц. Более высокие частоты в асинхронном режиме, к сожалению, не компенсируют потерю производительности из-за более высоких задержек.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила