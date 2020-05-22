Бесплатные игры Steam — VR симулятор управления космической капсулой Interkosmos и увлекательный платформер Aegis Defenders
В цифровом сервисе Steam стартовала бесплатная раздача игры Interkosmos — космического приключения в виртуальной реальности, которое позволяет игрокам пилотировать небольшую космическую капсулу на пути к Земле. Советская капсула 1970-х годов не автоматизирована и не очень исправна. Игроки должны управлять своей системой жизнеобеспечения, батареями и питанием, а также траекторией капсулы, чтобы безопасно приземлиться. Вам предстоит выполнять расстыковку и отделение модулей, раздельный запуск двигателей, выпуск парашютов, следить за тепловым экраном и делать множество других вещей. Бросьте вызов своему внутреннему космонавту в этой захватывающей игре. Interkosmos — это не просто симулятор, игра может похвастаться комедийной сюжетной историей полной неожиданностей, международных интриг и нелепостей холодной войны.
рекламаВ 20:00 по московскому времени не пропустите бесплатную раздачу Aegis Defenders. Игра представляет собой смесь платформера и жанра tower defense. Aegis Defenders забавная игра с интересными механиками и приятной пиксельной графикой.
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