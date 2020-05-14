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Компьютерный портал igorslab.de опубликовал эксклюзивные данные о технических характеристиках настольных APU AMD следующего поколения. Со слов автора публикации, информация была получена из официальной технической документации к APU Renoir «Power and Thermal Data Sheet», выдержки из которой были предоставлены надежным источником.

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Источник изображения: amd.com

Всего в списке представлено 22 модели, но есть небольшая проблема — отсутствие привычных наименований или маркировок моделей, вместо этого в списке приведены коды OPN, поэтому на данный момент неизвестно, как будут пронумерованы модели 4000 серии.

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Настольные APU Ryzen 4000 основаны на том же чипе, что и мобильная 4000 серия H и U. Они будут предлагать различные комбинации процессорного и графического модулей. Самые производительные модели будут иметь до 8 ядер с турбо частотой до 4,35 ГГц. Планируются также 6-ядерные и 4-ядерные варианты. Графическая часть APU Renoir будет представлена графикой Vega с 6, 7 или 8 вычислительными блоками, а значит число потоковых процессоров встроенного видеоядра будет составлять от 384 до 512. Моделей с 11 встроенными вычислительными блоками не ожидается, но максимальная частота графического ядра Vega 8 в APU Renoir была повышена до 2100 МГц, в то время как в APU Picasso, Ryzen 3 3200G, она составляла всего лишь 1250 МГц. На частоте 2100 МГц Vega 8 должна быть производительнее Vega 11 прошлого поколения. Не стоит забывать и про разгон, наверняка частоты смогут достичь показателей 2600 МГц и выше. Энергопотребление APU варьируется от 35 до 65 Вт.

Видеоматериал Igor's Lab демонстрирует подробные характеристики всех процессоров. Отдельно таблицы приведены и в текстовом материале по ссылке выше.

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Процессоры Renoir заменят серию Picasso в конце этого года. Скорее всего, они будут выпущены раньше, чем Zen 3, поскольку Renoir основан на Zen 2 и будет поддерживаться материнскими платами на основе системной логики B450, X470, B550, X570.