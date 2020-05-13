Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
рекламаИсточник изображения: rockstargames.com
Крупный польский интернет портал gry-online.pl сообщает о готовящемся сюрпризе от Epic Games Store. В новости говорится, что анонимный, но очень хорошо информированный источник, предоставил информацию о следующей бесплатной раздаче в онлайн сервисе Epic Games. И на этот раз все желающие смогут бесплатно получить Grand Theft Auto V в версии Premium Edition, содержащей доступ к Grand Theft Auto Online и множеству дополнительного контента! И это не временный доступ, добавив игру в библиотеку она станет вашей навсегда.
рекламаКонечно, многие восприняли новость скептически, но это первый раз, когда Epic Games не сообщает, какую игру они собираются раздавать следующей, поэтому можно ожидать любого сюрприза. Это может быть игра, которой нет в их магазине, и это крупный проект.
У многих возникает вопрос, зачем бесплатно отдавать то, что еще отлично продается. На первый взгляд это так, но такой ход имеет смысл, поскольку на данный момент студия получает прибыль в основном от микроплатежей в GTA Online, а бесплатный доступ позволит увеличить сообщество за счет дополнительных игроков.
рекламаЛибо, бесплатная раздача GTA V это часть маркетинговой кампании по подготовке анонса GTA VI, слухи о которой появляются уже в течение долгого времени. Проект, возможно, находится на конечной стадии разработки и, вероятно, что он будет официально представлен в ближайшее время.
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