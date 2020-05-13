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Источник изображения: rockstargames.com

Крупный польский интернет портал gry-online.pl сообщает о готовящемся сюрпризе от Epic Games Store. В новости говорится, что анонимный, но очень хорошо информированный источник, предоставил информацию о следующей бесплатной раздаче в онлайн сервисе Epic Games. И на этот раз все желающие смогут бесплатно получить Grand Theft Auto V в версии Premium Edition, содержащей доступ к Grand Theft Auto Online и множеству дополнительного контента! И это не временный доступ, добавив игру в библиотеку она станет вашей навсегда.

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Конечно, многие восприняли новость скептически, но это первый раз, когда Epic Games не сообщает, какую игру они собираются раздавать следующей, поэтому можно ожидать любого сюрприза. Это может быть игра, которой нет в их магазине, и это крупный проект.

У многих возникает вопрос, зачем бесплатно отдавать то, что еще отлично продается. На первый взгляд это так, но такой ход имеет смысл, поскольку на данный момент студия получает прибыль в основном от микроплатежей в GTA Online, а бесплатный доступ позволит увеличить сообщество за счет дополнительных игроков.

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Либо, бесплатная раздача GTA V это часть маркетинговой кампании по подготовке анонса GTA VI, слухи о которой появляются уже в течение долгого времени. Проект, возможно, находится на конечной стадии разработки и, вероятно, что он будет официально представлен в ближайшее время.