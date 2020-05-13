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Источник изображения: adata.com

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Бренд Xtreme Performance Gear (XPG), принадлежащий компании ADATA и специализирующийся на производстве компонентов для высокопроизводительных игровых систем, начал выпуск компьютерных блоков питания . Это дебют компании в данном сегменте рынка. До этого ADATA была известна в основном благодаря устройствам хранения данных: модулям оперативной памяти и твердотельным накопителям.

Первой продуктовой линейкой компании стала серия блоков питания Core Reactor в которую вошли три модульные модели мощностью 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт, сертифицированные в соответствии со стандартами 80 Plus Gold и Cybenetics LAMBA/ETA класса A.

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Источник изображения: adata.com



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В блоках питания Core Reactor используются японские конденсаторы и реализовано 8 схем защиты от:

скачков тока при перегрузке, Over Current Protection (OCP)

перегрузки по напряжению, Over Voltage Protection (OVP)

проседания выходных напряжений, Under Voltage Protection (UVP)

перегрузки по суммарной мощности, Over Power Protection (OPP)

короткого замыкания, Short Circuit Protection (SCP)

перегрева, Over Temperature Protection (OTP)

скачков напряжения и тока, Surge & Inrush Protection (SIP)

а также возможность работы без нагрузки на выходах, No Load Operation (NLO)

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ADATA предоставляет на всю серию блоков питания Core Reactor 10-летнюю гарантию, что внушает доверие. Не каждый производитель может похвастаться таким сроком гарантии.

Официальных данных о начале продаж и стоимости блоков питания нет, но модели уже появились в прайс листах различных магазинов по следующим ценам: