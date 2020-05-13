Компания ADATA выходит на рынок высокопроизводительных блоков питания для игровых систем и энтузиастов
рекламаБренд Xtreme Performance Gear (XPG), принадлежащий компании ADATA и специализирующийся на производстве компонентов для высокопроизводительных игровых систем, начал выпуск компьютерных блоков питания. Это дебют компании в данном сегменте рынка. До этого ADATA была известна в основном благодаря устройствам хранения данных: модулям оперативной памяти и твердотельным накопителям.
Первой продуктовой линейкой компании стала серия блоков питания Core Reactor в которую вошли три модульные модели мощностью 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт, сертифицированные в соответствии со стандартами 80 Plus Gold и Cybenetics LAMBA/ETA класса A.
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В блоках питания Core Reactor используются японские конденсаторы и реализовано 8 схем защиты от:
- скачков тока при перегрузке, Over Current Protection (OCP)
- перегрузки по напряжению, Over Voltage Protection (OVP)
- проседания выходных напряжений, Under Voltage Protection (UVP)
- перегрузки по суммарной мощности, Over Power Protection (OPP)
- короткого замыкания, Short Circuit Protection (SCP)
- перегрева, Over Temperature Protection (OTP)
- скачков напряжения и тока, Surge & Inrush Protection (SIP)
- а также возможность работы без нагрузки на выходах, No Load Operation (NLO)
рекламаADATA предоставляет на всю серию блоков питания Core Reactor 10-летнюю гарантию, что внушает доверие. Не каждый производитель может похвастаться таким сроком гарантии.
Официальных данных о начале продаж и стоимости блоков питания нет, но модели уже появились в прайс листах различных магазинов по следующим ценам:
- $119.99 за модель 650 Вт;
- $139.99 за модель 750 Вт;
- $149.99 за модель 850 Вт.
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