Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Портал Videokardz.com сообщает о скором анонсе новой профессиональной видеокарты от AMD. Это будет Radeon Pro VII, оснащенная 16 ГБ памяти типа HBM2, как и конкурент NVIDIA Quadro RTX 5000, но с более высокой пропускной способностью 1 ТБ/с. В отличие от настольной Radeon VII, вариант Pro не имеет видео выхода HDMI. Вместо этого AMD оснастила видеокарту шестью разъемами mini-DisplayPort с поддержкой вывода изображения в разрешении 8K. Все модели профессиональных видеокарт на базе архитектуры Navi совместимы с новым интерфейсом PCIe 4.0 и AMD Radeon Pro VII не стала исключением. Также это является еще одним преимуществом по сравнению с серией Quadro RTX на основе Turing, которая поддерживает только PCIe 3 поколения.

Потребляемая мощность Radeon Pro VII достигает 250 Вт, что на 10 Вт меньше, чем у RTX 5000. Видеокарта требует подключения дополнительного питания, для этого предназначены один 8-контактный и один 6-контактный разъем питания.

реклама

AMD позволяет объединять несколько Radeon Pro VII через мост Infinity Fabric Link, который имеет пропускную способность до 168 ГБ/с. Компания сравнивает технологию Infinity Fabric Link с NVIDIA NVLINK, которая может предложить максимальную двунаправленную пропускную способность 100 ГБ/с, причем при объединении нескольких RTX 5000 пропускная способность достигает только 50 ГБ/с.

На данный момент все характеристики видеокарты неизвестны, но, по предварительной информации, вычислительная мощность Radeon Pro VI составит 13,1 Тфлопс и 6,5 Тфлопс в операциях с числами одинарной и двойной точности соответственно. Эти показатели гораздо выше чем у Quadro RTX 5000 и серии Radeon Pro W.