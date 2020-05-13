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В цифровом сервисе PlayStation Store началась распродажа Red Dead Redemption 2 и это не стандартное издание игры, а версия Special Edition. Скидка 64% действует с 13 до 28 мая и позволяет приобрести специальное издание Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 за 1799 рублей при его начальной стоимости в 4999 рублей.

Red Dead Redemption 2 Special Edition — это расширенная версия игры в которую входит дополнительный контент для сюжетного режима:

сюжетная история ограбление банка;

быстрый вороной конь;

специальные предметы, улучшающие способности героя: талисман из орлиного когтя и чешуйка игуаны;

дополнительные модификаторы умений, денежные бонусы и скидки на улучшения;

три вида огнестрельного оружия в подарок: пистолет, карабин и дробовик.

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Обратите внимание, что для игры по сети требуется оформить платную подписку PlayStation Plus.

Red Dead Redemption 2 — очередной шедевр от студии Rockstar Games, заслуживший самые высокие оценки игровых изданий. Среди всех оценок игровых критиков сложно найти значение меньшее чем 9 из 10. На старте продаж Red Dead Redemption 2 побил несколько рекордов, принеся компании Rockstar Games более 700 миллионов долларов прибыли. Игра заслуженно лауреатом наград за лучшую историю и лучшее музыкальное сопровождение, а игрой года была признана различными изданиями около 175 раз.