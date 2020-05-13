Скидка 64% на специальное издание Red Dead Redemption 2 для PS4 действует до 28 мая, приобрести игру можно за 1799 рублей
рекламаВ цифровом сервисе PlayStation Store началась распродажа Red Dead Redemption 2 и это не стандартное издание игры, а версия Special Edition. Скидка 64% действует с 13 до 28 мая и позволяет приобрести специальное издание Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 за 1799 рублей при его начальной стоимости в 4999 рублей.
Red Dead Redemption 2 Special Edition — это расширенная версия игры в которую входит дополнительный контент для сюжетного режима:
- сюжетная история ограбление банка;
- быстрый вороной конь;
- специальные предметы, улучшающие способности героя: талисман из орлиного когтя и чешуйка игуаны;
- дополнительные модификаторы умений, денежные бонусы и скидки на улучшения;
- три вида огнестрельного оружия в подарок: пистолет, карабин и дробовик.
рекламаОбратите внимание, что для игры по сети требуется оформить платную подписку PlayStation Plus.
Red Dead Redemption 2 — очередной шедевр от студии Rockstar Games, заслуживший самые высокие оценки игровых изданий. Среди всех оценок игровых критиков сложно найти значение меньшее чем 9 из 10. На старте продаж Red Dead Redemption 2 побил несколько рекордов, принеся компании Rockstar Games более 700 миллионов долларов прибыли. Игра заслуженно лауреатом наград за лучшую историю и лучшее музыкальное сопровождение, а игрой года была признана различными изданиями около 175 раз.
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