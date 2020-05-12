Новые результаты тестов Intel Core i5-10400 продолжают появляться на китайских ресурсах — новинка может обогнать AMD Ryzen 5 3600
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Настольные процессоры Intel Core 10-го поколения должны поступить в продажу 20 мая, но тестовые экземпляры уже находятся на руках у множества компьютерных изданий. Несмотря на запрет публикации результатов до начала продаж, многие не выдерживают и понемногу делятся информацией о производительности новых процессоров. Китайский интернет ресурс ChipHell опубликовал на своем форуме часть готовящейся публикации с результатами тестирования процессора Intel Core i5-10400 и сравнением производительности новинки с предшественником в лице Core i5-9400F. Результаты опубликованы для тестов CPU-Z, Cinebench R15 и R20, SuperPI, AIDA64 и показывают, что i5-10400 в многопоточных тестах быстрее до 45,5% по сравнению с i5-9400F — это не удивительно, ведь представитель Comet Lake-S поддерживает Hyper Threading и обладает преимуществом в 6 потоков. В однопоточных задачах прирост составляет около 4,4-8,8% и он объясняется более высокой частотой i5-10400, которая при тестировании достигала 4,3 ГГц, что на 200 МГц больше чем у i5-9400F. Прирост производительности от новой архитектуры не так велик, но все-таки наблюдается.
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рекламаВ дополнение, несколько дней назад на китайском видеохостинге bilibili появилось сравнение производительности Intel Core i5-10400 с процессорами Core i5-9400F, AMD Ryzen 5 3500X и Ryzen 5 3600. В данном случае подлинность результатов неизвестна. Новинка от Intel смогла немного обойти Ryzen 5 3600X в 3DMark Time Spy на 1,1%, в Assassin’s Creed Odyssey разница по среднему количеству кадров составила всего лишь 1 кадр, но Intel смог показать на 4 кадра больше по минимальному показателю и на 17 кадров по максимальному, в Shadow of the Tomb Raider i5-10400 обошел 3600X на целых 10 кадров.
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