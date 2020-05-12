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Новые результаты тестов Intel Core i5-10400 продолжают появляться на китайских ресурсах — новинка может обогнать AMD Ryzen 5 3600

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Источник изображения: intel.com

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Настольные процессоры Intel Core 10-го поколения должны поступить в продажу 20 мая, но тестовые экземпляры уже находятся на руках у множества компьютерных изданий. Несмотря на запрет публикации результатов до начала продаж, многие не выдерживают и понемногу делятся информацией о производительности новых процессоров. Китайский интернет ресурс ChipHell опубликовал на своем форуме часть готовящейся публикации с результатами тестирования процессора Intel Core i5-10400 и сравнением производительности новинки с предшественником в лице Core i5-9400F. Результаты опубликованы для тестов CPU-Z, Cinebench R15 и R20, SuperPI, AIDA64 и показывают, что i5-10400 в многопоточных тестах быстрее до 45,5% по сравнению с i5-9400F — это не удивительно, ведь представитель Comet Lake-S поддерживает Hyper Threading и обладает преимуществом в 6 потоков. В однопоточных задачах прирост составляет около 4,4-8,8% и он объясняется более высокой частотой i5-10400, которая при тестировании достигала 4,3 ГГц, что на 200 МГц больше чем у i5-9400F. Прирост производительности от новой архитектуры не так велик, но все-таки наблюдается.

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Источник изображения: chiphell.com

 

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В дополнение, несколько дней назад на китайском видеохостинге bilibili появилось сравнение производительности Intel Core i5-10400 с процессорами Core i5-9400F, AMD Ryzen 5 3500X и Ryzen 5 3600. В данном случае подлинность результатов неизвестна. Новинка от Intel смогла немного обойти Ryzen 5 3600X в 3DMark Time Spy на 1,1%, в Assassin’s Creed Odyssey разница по среднему количеству кадров составила всего лишь 1 кадр, но Intel смог показать на 4 кадра больше по минимальному показателю и на 17 кадров по максимальному, в Shadow of the Tomb Raider i5-10400 обошел 3600X на целых 10 кадров.

 

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Елисей Творимиров
17:59
Точно так. Не будет поддержки, буду брать 3800х с вторички. А в следующий апгрейд что выгоднее по цена/производительность. И не важно интел, амд или хуанхунь. Это только здесь пубертатные школотролло...
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Юра Репченко
17:59
В CPU-Z 3600 тоже быстрее.
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mishgane
17:57
Это не есть пруф. Такой карты в реальности не существовало, как и PCX 5950, которую они там рисуют. :) Якобы (со слов одного человека) 3870 была показана на computex 2008, но на этом все и закончилос...
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
Saint_Diver
17:56
Амиго, из этого видео можно надёргать кучу скриншотов не в пользу 9600К@5 ГГц. К тому же, разгон ОЗУ здесь не в пользу АМД.
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
MaratSPb329
17:56
А если учесть, что сейчас рулит многопоток, то толку от производительности на ядро в 5-10 процентов?!?!? Интел чем то похожа на Apple - когда то набила себе цену за счет качества и начала тянуть с по...
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Alex TOPMAN
17:56
Ладно, так и быть - убедил. ;))
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
Юра Репченко
17:54
Ну там ещё частоту меньше зарезали. Но заголовок звучал будто инженеры Интел вышли из запоя и запили новую архитектуру к 10ке. Но нет, Zen 2 он сливает.
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
korn87
17:54
надо просто взять себя в руки и не запустить линХ на сутки.
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
Вячеслав Шимкус
17:53
Дык 9600 намного слабее 3600х О_о
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Yolanda Tarska
17:52
К чему это? Суть, что у 2080Ti самый огромный GPU в истории, поэтому и самый дорогой, озвученный GPU будет по сложности как 2070. Так что цены должны пойти немного вниз.
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
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