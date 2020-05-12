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Источник изображения: intel.com реклама

Настольные процессоры Intel Core 10-го поколения должны поступить в продажу 20 мая, но тестовые экземпляры уже находятся на руках у множества компьютерных изданий. Несмотря на запрет публикации результатов до начала продаж, многие не выдерживают и понемногу делятся информацией о производительности новых процессоров. Китайский интернет ресурс ChipHell опубликовал на своем форуме часть готовящейся публикации с результатами тестирования процессора Intel Core i5-10400 и сравнением производительности новинки с предшественником в лице Core i5-9400F. Результаты опубликованы для тестов CPU-Z, Cinebench R15 и R20, SuperPI, AIDA64 и показывают, что i5-10400 в многопоточных тестах быстрее до 45,5% по сравнению с i5-9400F — это не удивительно, ведь представитель Comet Lake-S поддерживает Hyper Threading и обладает преимуществом в 6 потоков. В однопоточных задачах прирост составляет около 4,4-8,8% и он объясняется более высокой частотой i5-10400, которая при тестировании достигала 4,3 ГГц, что на 200 МГц больше чем у i5-9400F. Прирост производительности от новой архитектуры не так велик, но все-таки наблюдается.

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