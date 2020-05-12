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Очередная игра доступна бесплатно в Steam. Geneshift: Battle Royale Turbo — многопользовательская игра в жанре королевской битвы, где игроку предстоит участвовать в быстрых сражениях, длящихся не более 3 минут. Доступно шесть различных режимов среди которых королевская битва, захват флага, командная битва, завоевание и даже гонки. В Geneshift можно передвигаться на автомобилях, использовать турели, ловушки, комбинировать тактические умения в списке которых присутствует более 30 уникальных способностей. Игра не даст заскучать, выполняйте задания, открывайте новые возможности и соревнуйтесь за место в таблице лидеров. Камера с видом сверху и тотальное безумие напомнят многим GTA 2.





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Неделя бесплатного доступа открылась для Stellaris — глобальной космической 4X стратегии в реальном времени. Жанр 4X предполагает четыре ключевые основы игрового процесса: eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate, что переводится как изучение, расширение, эксплуатация и уничтожение. Игроку предстоит развивать свою межгалактическую империю начиная с одной планеты и небольшого космического флота. Изучайте новые планеты, расширяйте границы контроля, добывайте ресурсы и развивайтесь технологически, уничтожайте другие империи или решайте вопросы дипломатически, цель — захватить всю галактику.

Stellaris — великолепная игра от известного разработчика Paradox Development Studio, заслужившая массу положительных отзывов и рецензий.

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Не пропустите и новые предложения недели. Скидки на всю неделю обновились и включают огромное количество проектов, обязательно проверьте список желаний Steam, возможно что-то из него продается по хорошей скидке. Если исключить из списка инди игры и найти предложения с самой большой скидкой за все время, то можно выделить два проекта для любителей мотокросса: