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Известный техно-блогер momomo_us на своей странице в twitter @momomo_us опубликовал полезный слайд с информацией о соответствии моделей настольных процессоров Intel Comet Lake-S, кодов Sample-Specification Number и степпингов используемому типу кристалла и термоинтерфейса под крышкой процессоров. В зависимости от степпинга, одни и те же процессоры могут быть основаны на разных кристаллах и содержать под крышкой разный термоинтерфейс. Так все настольные процессоры 10-го поколения будут поставляться в двух исполнениях: одни будут основаны на 10-ядерном кристалле и использовать в качестве термоинтерфейса припой, другие будут основаны на 6-ядерном кристалле, который будет контактировать с теплораспределительной крышкой через слой термопасты. Первые процессоры имеют степпинг Q0, а вторые G1.

Особенное внимание нужно уделить процессорам Core i5-10400 и 10400F, которые в коробочном исполнении будут основаны на 6-ядерном кристалле и использовать под крышкой термопасту, а их OEM братья будут основаны на 10-ядерном кристалле и использовать под крышкой припой, что гораздо лучше скажется на охлаждении процессора. Это нужно учитывать при покупке, тем более, что новинки Intel до сих пор основаны на 14-нм техпроцессе и выделяют достаточно тепла в режиме энергопотребления PL1.

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